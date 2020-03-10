【新冠肺炎】數據：上海廣州等多市返崗率逾四成　東莞居榜首

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，但內地各地近日已經陸續復工。內地高德地圖在9日（周一）基於大數據發布《高德出行暖報》。數據顯示，全國多個主要城市返崗人數比例達到四成，沿海、江浙滬、長三角地區的城市返崗比例較高。

2月23日，在重慶火車北站北廣場，來自重慶30個區縣的518位農民工，統一乘坐動車專列赴浙江紹興相關企業返崗復工，這也是重慶發出的首列返崗復工專列。（中新社）

《高德出行暖報》的返崗活力指數（以下簡稱返崗率）通過人地關係大數據，計算了各城市每天活躍在其辦公點的人口，佔該城市基準活躍工作人口的比重，數據統計時間為2020年2月3日至3月6日，基準時間為2019年12月。

截至3月6日，東莞返崗率達到49.53%位居榜首，寧波和無錫的返崗率接近，分別以48.82%和48.4%位居第二和第三。此外，青島返崗率為46.8%，佛山為46.2%，瀋陽為45.99%，杭州為44.9%。

從國家中心城市返崗的情況來看，截止3月6日，成都返崗率為45.69%、上海為45.47%、重慶為42.83%、廣州為40.42%；天津、北京、西安、鄭州返崗率則只有三成多。武漢因為受疫情影響最大，返崗率僅為12.54%。

隨著各地陸續開始返崗，不管是駕車還是乘搭公共交通工具，出行熱度都在明顯恢復中。據高德地圖數據顯示，就在三月份的第一個工作日（3月2日），駕車出行熱度和公交出行熱度雙雙達到新高。廣州、深圳等南方城市出行熱度明顯高於北京、哈爾濱等北方城市。但在疫情下，比起乘坐公交，市民可能還是覺得駕車出行更加安全，駕車出行熱度達61.7%，超過公交出行。

（《界面新聞》/人民網）