【新冠肺炎】習近平赴武漢視察　新華社：勝利的曙光已不遠

周二（10日）上午，中共總書記、國家主席習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。看望慰問在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。 官方《新華社》發評論文章指，這是一次「特殊的考察」、「特別的重視」，勝利的曙光已不遠。

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《新華社》評論指，對疫情防控這場「非常戰役」，習近平一直高度重視。他時刻關注疫情形勢，頻繁召開中央高層會議，深入基層調研，並多次就疫情防控工作作出重要指示，「今天，他又來到了戰『疫』決勝之地武漢，親臨現場指導。」

文章稱，這是一次特殊的考察，特殊的地點、特殊的時間，無不彰顯著習近平對「英雄的城市」、「英雄的人民」，對這場戰「疫」特別的重視。

文章認為，這份「特別的重視」，是習近平始終和人民在一起的生動體現，是對全體戰「疫」一線工作人員的關愛關懷，無比暖心；這次考察，是他關於疫情防控「一盤棋」部署的具體實踐，「顯示了打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的決心與態度，無比提氣。」

文章結尾道，戰「疫」仍在繼續，勝利的曙光已不遠，「武漢必勝！湖北必勝！中國必勝！」