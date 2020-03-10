【新冠肺炎】內地專家：病毒絕非人造　建議去蝙蝠棲息地溯源

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，有聲音質疑新冠病毒為人工編輯病毒。 3月9日（周一），中科院武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗在主持一個線上公益課堂時澄清，新冠病毒絕非人為製造，又指華南海鮮市場的關閉確實給新冠病毒中間宿主的溯源帶來了困難，建議到自然宿主蝙蝠主要棲息地去尋找蛛絲馬跡。

中科院武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗在主持一個線上公益課堂時澄清，新冠病毒絕非人為製造。（《南方都市報》）

新冠病毒已被證實為與SARS冠狀病毒同源的「姐妹病毒」。此前有研究指出，新冠病毒和SARS病毒相比，在基因序列PRRA的位點存在差異，疑似有「人為插入」的痕跡，引發了網友對「新冠病毒是人造」的猜測。

石正麗則澄清，新冠病毒絕對非人造。她解釋，已有研究表明，在蝙蝠提取的冠狀病毒中發現了與新冠病毒一致的PRRA位點，「這就證明這個位點不是人為插入的，是在蝙蝠種群裏面就有的」。

石正麗又表示，在新冠病毒的溯源中，因為華南海鮮市場的關閉，採集野生動物樣本的環節已經缺失。在此情況下，她認為，若要尋找新冠病毒中間宿主，一是需要通過病人來了解他們接觸過什麼野生動物，二是通過售賣野生動物的人了解這些動物從何而來。石正麗也建議，需要到自然宿主蝙蝠主要棲息地，如雲南等地去尋找蛛絲馬跡。

石正麗表示，在新冠病毒的溯源中，因為華南海鮮市場的關閉，採集野生動物樣本的環節已經缺失。（資料圖片）

SARS冠狀病毒跨族群感染仍是大機率事件

蝙蝠中的冠狀病毒是否可以直接感染人類？石正麗表示，其團隊發現，在與蝙蝠密切接觸的人群裏，檢測到SARS冠狀病毒的抗體，顯示人類有被感染的痕跡，但這些人卻沒有任何臨床徵狀，「這說明蝙蝠感染人的機會是有的，但概率較低，而且人體免疫系統能夠清除病毒」。

石正麗最後表示，在其團隊從蝙蝠提取出的12種冠狀病毒中，SARS冠狀病毒的傳染性最強。她提醒，SARS冠狀病毒跨族群感染仍將是大機率事件，下一次新型冠狀病毒仍有可能出現，應提前取做好預防。

（《南方都市報》）