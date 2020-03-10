【新冠肺炎】兩岸紛爭不斷　台灣中研院陷「去中」陰影

3月8日，台灣「中央研究院基因體研究中心」楊安綏團隊於19天內，針對7種人類冠狀病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）抗原，製造出第一批46株毫克等級產量的單株抗體（IgG）。簡單來說，就是開發出能夠檢測「新冠肺炎」快篩裝置的試劑。 如此振奮人心的消息，當然引來全球關注。不過也譜出另外插曲，基於「好東西與好朋友分享」的道理，當台灣「中研院」的相關報道被外媒援引卻出現有人誤以為是「中國科學院」，因此有台灣立委提出建議：「希望中研院能在三個月內開啟民主討論『改名』議題」。

紅色圈處為台「中央研究院」外文稱號。（台灣中央研究院）

台灣「中研院」全名為「中央研究院」，1927年於南京成立，其外文名稱採用中國知名地質學家、前「中研院」院長朱家驊建議之拉丁語「Academia Sinica」，爾後即便國民政府遷至台灣，該名稱仍沿用至今。

而針對「Academia Sinica」拉丁語的翻譯，前者為「學院」意思，而Sinica則是形容詞「中國的」，至於為何採用拉丁文命名，比較合理的猜測，當時從事自然科學研究學者主要仍以拉丁語作為學術溝通載體，但確切事實尚須深入鑽研探究，此處不多贅言。

話說回來，此次因疫情爆發的兩岸之爭火苗，竟蔓延到台灣最高學術殿堂的稱號，其實源自台「中研院」日前開發具原創十足的「新冠肺炎」快篩試劑；同一時間，卻也發現台灣網絡正在傳播「台成功研發快篩，陸在WHO竟搶收割」的訊息，即便有人闢謠這則新聞是「假消息」、植用中國大陸代表李松此前（2020年2月3日至8日）在世衛組織（WHO）的新聞片段，但這則「假消息」的效果確實也在台灣社會造成漣漪。

中研院基因體研究中心研究員楊安綏（左4）9日下午帶領團隊說明成功合成能辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群過程，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，檢測時間可縮短到15至20分鐘。（中央社）

3月9日，民進黨籍立委范雲在立法院質詢台「中研院」院長廖俊智時表示，「Academia Sinica若在英文版google上查詢，意思會變成『中國科學院』，希望中研院能在三個月內開啟民主討論改名議題。」

范雲指出，許多國際學者質疑，中研院為什麼不是「台灣科學院」？即便「Academia Sinica」此一名字已有百年曆史，中研院來台灣也這麼多年了，為什麼不能改名，讓中研院重要研究出現後，讓國際誤解這是中國大陸的研究。她認為，中研院的改名可從中研院組織法中着手修正。

坦白說，「去中國化」這件事自台灣可以民選總統開始之際，不僅台灣社會內部有人倡議，就連台灣官方也「確實」執行，從李登輝以降，到陳水扁、蔡英文；從國有企業的更名、台灣歷史教育課綱的「微調」、台北故宮方向定位等等無不圍繞在「去中國化」進行推動，其基本用意是要斬斷中華民國的歷史，切斷中華文化以及兩岸的連結，以此讓台灣年輕一代建立「以台灣為本體的史觀」。

台灣網上流傳的時空錯置影片，將大陸官方代表在2月6日世衛組織發言，套用在3月8日台灣中研院發佈快篩研究成果的新聞上，刻意誤導台灣民眾。（mygopen.com)

的確，以現階段觀察，「他們成功了」。經過近幾年的薰陶，台灣新一世代的國族印象，已不曾有台灣與中國大陸是一國的概念，甚至直覺式的認為「我們不一樣」；同時，加上選舉推波助瀾，已讓台灣社會的血液中，存在着或多或少的「反中」的基因，就端看催化劑何時注入。

如今，民進黨立委又趁着疫情緊繃時刻、社會「仇中」憤圍，建議政府組織的外文更名為「台灣…」，好似為政府單位中文名稱進行下一步鋪路。不過有趣的是，對於綠委的「提議」，現任「中研院」院長廖俊智則提醒：「中研院名稱牽扯的是國家定位和政策」。

事實上，若按《中華民國》憲法指出，中華民國擁有中國主權，領土及於全中國（依固有疆域），但是目前的統治範圍只及於自由地區（即台澎金馬），不包括中國大陸地區，即一國兩區。

民進黨立委范雲曾自組「社會民主黨」，後經營不順遂，加入民進黨成為不分區立法委員。（洪嘉徽／多維新聞）

因此，以台灣固有的憲法定義未有更動的情況下，民進黨立委此刻要求台灣最高學術機構、政府組織的外文更名，恐怕是徒勞無功。且同時，蔡英文在2020大選前的辯論場合說過，針對兩岸定位問題，她會繼續按照憲法條文、增修條文、大法官解釋、人民意志，來作為執政基礎。

也就是說，民進黨立委在明知不可為而為之的情況下，又再度提起政府組織更名「去中國化」，不免引人質疑操弄群眾情緒，為自身政治生涯繼續鋪路；且該名綠委在會議上，陳述國際學者會時常搞不清枱「中研院」與「中國科學院」，難道科學研究成果會因為研究者出自哪裏打上問號？科學，訴諸的是理性、數據、實驗手法，不是意識形態。

再退一步來說，「去中國化」固然是通往「台獨」路上的一條快捷方式；但反之，如此操作對於台灣發展有何益處？面對日益強大的中國大陸，不斷持續操作「去中國化」、「反中」、「仇中」，台灣的名字在國際的空間只會受到百般的擠壓。需了解的是，「去中國化」在企業、文物機構、路標路名等小打小鬧事務上操作還免強接受，一旦台灣官方落實推進，未必是對台灣、兩岸關係是件好事，尤其科學家辛辛苦苦的研究成果，不就是為了連結世界、造福人類、彰顯台灣實力的舞台。若走不出台灣島，何嘗有機會說說「台灣的不一樣」。