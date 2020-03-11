【新冠肺炎】俠客島：習近平考察武漢的三大看點

周二（10日）上午，中共總書記、國家主席習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作。看望慰問在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。 內地官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」在同日發表評論文章，指出習近平考察武漢有三大看點，包括慰問、感謝及部署。

習近平下飛機後，首先專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況。（新華社）

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文章稱，習近平整個行程照顧到了方方面面，是考察，也是慰問。考察的地點選擇了醫院和社區，用習近平的話來說，抗擊疫情有兩個陣地，一個是醫院救死扶傷陣地，一個是社區防控陣地。一個是救治，一個是防控。

尤其是對一線醫務人員的慰問中，習近平提到了一個細節。他說，許多人員臉上和手上被磨出了血。前段時間媒體上出現了很多醫護人員戴口罩勒出了壓痕甚至磨破了皮，讓網友非常心疼，習近平顯然也關注到了這些新聞。習近平說，醫務人員是最大的功臣，要記頭功。

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文章指，在考察中，習近平也特意感謝了武漢人民，稱「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民」。習近平又提到，群眾自我隔離了這麼長時間，有些情緒宣洩，要理解、寬容、包容。這句話很貼心。因為打贏疫情防控戰，要緊緊依靠人民。把群眾發動起來，才能構築起群防群控的人民防線。

針對湖北和武漢防疫主戰場的工作做下一步部署

此外，文章指，習近平此行的另一個重要目的，是針對湖北和武漢防疫主戰場的工作做下一步部署。習近平作出新的判斷：湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果，初步實現了穩定局勢、扭轉局面的目標。

雖然疫情趨緩，但還得堅持。習近平說，越是在這個時候，越是要保持頭腦清醒，越是要慎終如始，越是要再接再厲、善作善成。湖北這邊還是要繼續把疫情防控作為當前頭等大事和最重要工作。對於群眾關心的湖北何時復工復產的問題，習近平說，要在加強防控的前提下，採取差異化策略，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的復工復產。

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這次在武漢，習近平提及治理體系和治理能力問題時，提到了「全周期管理」意識，這是針對完善城市治理體系和城鄉基層治理體系提出的新要求，也是新課題。在現代企業運營中，產品的全周期管理是一種先進的管理理念。它要求管理層從產品的需求、規劃、設計、生產、經銷、運行、使用、維修保養、直到回收再用處置的全生命周期中，保持產品信息的順暢流通和問題的及時應對，這背後有著一套嚴密高效的制度。

武漢作為一個超大城市，在這次應對突發疫情的過程中，暴露了不少問題。如果從「全周期管理」的角度看，至少沒能像企業的產品管理一樣，做到信息的順暢溝通和問題的及時應對。

制度的優勢和治理的短板，在應對突發重大事件的時候，往往都會體現得更加充分。這次突發疫情是對中國治理體系和治理能力的一次大考，有經驗，也有教訓，需要事後總結，加快補齊短板和弱項。

（《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」）