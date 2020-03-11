【新冠肺炎】北京3月24日全面復工？　中央政法委公眾號發文闢謠

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，內地網絡上各種謠言不斷湧現，有謠言稱北京將於3月24日全面復工。中央政法委微信公眾號「長安劍」今日（11日）就發文回應內地網上流傳的幾個謠言。

北京市民在前門大街參觀遊覽。(中新社)

一、北京居民3月16日起出行正常化，24日全面復工？

近日，有網傳消息稱：根據北京市政府會議精神，3月16日北京居民出行正常化，17日公交正常化，24日結束全市一級響應及輪班居家辦公模式，有序全面復工。

《北京日報》從北京疫情防控領導小組辦公室核實獲悉，以上網傳內容均不屬實。北京當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，特別是境外疫情呈加速擴散蔓延之勢，成為首都防控新的挑戰。在這最吃勁的關鍵階段，各項防控一刻都不能放鬆，任何一個環節和細節都不能疏忽。

二、河南省中小學幼兒園3月14日起陸續開學？

近日，網傳一份「河南省教育局關於全省開學的通知」，其中稱河南省全省初三、高三於3月14日開學，初高中其它年級在3月16日開學，幼兒園、小學於3月18日開學。

河南省新鄉市教育局和鄭州市教育局均已澄清：網傳的「通知」文件不符合公文規範，存在諸多錯漏。目前，河南全省大中小學校、幼兒園等開學、開園時間繼續推遲，學生返校時間，將視疫情防控情況，經科學研判後確定，具體開學日期會提前一周發布。

8日，一份《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知》在網上傳播。（網絡圖片）

三、武漢天河機場復航日期已確定？

8日，一份《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知》在網上傳播，不少網民稱武漢天河機場復航日期已正式確定。

8日晚，武漢天河機場官方微博回覆稱，武漢天河機場從暫停商業客運到恢復常態化航班運行，各項準備工作十分繁重，發布本次通知屬於必要的正常安排，不表明已確定具體的復航時間。

（中央政法委微信公眾號「長安劍」）