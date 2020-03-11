陝西延安多名官員被曝長期在私人會所賭博　遭官方通報處分

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日內地網絡流傳陝西延安多名官員在疫情期間在私人會所聚會。 據新華社報道，涉事官員是在2016年至2017年初聚會。3月10日（周二），中共延安市紀委、市監委對4名嚴重違反中央八項規定精神的干部作出黨紀政務處分。

3月5日，陝西延安多名官員被指在疫情期間在私人會所聚會。有網帖稱，該會所結交當地官員聚會，並長期進行豪賭活動。3月8日，網帖中涉及的安塞區政法委書記馬志強稱，網傳之事發生在2016年，當時他只是和其他幾名官員在一個朋友家吃了個便飯。馬志強稱，他會積極配合紀委調查工作。

中共延安市紀委、市監委立即對相關情況進行調查。經查，在2016年至2017年初，王西榮、徐憲部、馬志強等多次違規出入具有會所性質的餐飲服務場所吃請並參與賭博，陳順參與吃請，嚴重違反中央八項規定精神。

中共延安市紀委、市監委決定，給予延安市民族宗教局局長王西榮（無黨派）政務記大過處分，免職處理；給予延安市水務局原黨委委員、水保生態治理辦公室原主任徐憲部（已退休）留黨察看一年處分，降低其退休待遇；給予中共延安市安塞區委常委、政法委書記馬志強黨內嚴重警告，政務記大過處分；給予中共宜川縣委常委、宣傳部部長陳順黨內警告，政務記過處分。

中共延安市委要求全市廣大黨員幹部特別是領導幹部要深刻汲取教訓，引以為戒，時刻自省自警自重；各級黨組織要把中央八項規定精神作為鐵的紀律堅決執行，對黨員幹部嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，堅定不移全面從嚴治黨；各級紀檢監察機關要堅持零容忍，發現一起查處一起。絕不姑息。

（陝西廣播電視台/新華社）