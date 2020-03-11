【新冠肺炎】湖北潛江撤回「解封」　「彈弓手」不是最大問題

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）重災區湖北省，轄下潛江市在周二（10日）發布第26號通告，宣布將全面恢復正常生產生活秩序，成為全省最先「解封」的城市。 惟時隔僅一天後，潛江市發出第27號通告，取消第26號通告，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控。

外界無從得悉指令系統如何運作，只能猜測朝令夕改的原因。潛江解封令撤銷同日，湖北省發布通告，要求「有序推進企業復工復產和人員省內安全流動」，以「分區分級分類分時」為原則。由此看來，該縣級市的問題有可能是「自把自為」，未經上級批准，自行決定「全面恢復生產生活秩序」。

封城派與解封派針鋒相對

對此網上輿論不一，有一派主張繼續封城，因為按官方定義，潛江仍屬於「高風險市縣」，而湖北整體作為重災區，怕有防疫缺口導致病毒死灰復燃。另一派則支持潛江解封，因為武漢以外多個湖北縣市，已經連續多日確診病例零增長，湖北近6千萬人口亟須恢復經濟活動，上學上班賺錢糊口。

中國進入「防疫模式」，市面尚未回復往常繁華。（資料圖片）

潛江的「高風險」有多高呢？該市人口約1百萬，至3月10日的確診病例為198宗，與全國相比，其感染比率不算低，但如果以感染人數計，潛江在湖北省內倒數第二，被譽為省內防疫模範。就增長趨勢計，潛江於2月27日錄得1宗確診病例，此後連續12天至3月10日均為零增長。

內地「高風險地區」標準為「累計病例超過50例」，以及「14天內有聚集性疫情發生為高風險地區」，潛江故此仍被視為重災區。反觀香港由2月26日至3月10日，增加36宗確診病例，感染總數達121宗，政府機關和私營企業均已陸續復工，強力措施亦止於對有風險地區封關。

數據漂亮但防疫繼續從嚴

封城派會說兩地不可相提並論，湖北疫情規模龐大，謹慎行事方為妥當。事實是在武漢以外，由2月26日計起14天內，湖北各縣市的確診病例只增加了23宗，超過5千萬人口卻要等到3月11日，才看到省政府頒布復工復產安排，而參考全國的復工狀況，要落實文件恐怕還要一段時間。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識

+ 2

朝令夕改或是普通行政問題，撤銷解封也許是出於小心應對，然而事件的癥結在於幹部啟人疑竇的「言行不一」。官方數字漂亮，全國多地連續多日零增長，復工文件出了一份又一份，官方新華社更宣告「勝利的曙光已不遠」，不過各地的復工復產進度緩慢，地方政府的防疫管制未有鬆懈。

由1月23日武漢封城計起，防疫狀態維持了1個半月；由2月10日各地相繼復工計起，低速進度維持了1個月。封城派大概會反駁指，批評者是「包拗頸」，繼續封城就說會影響經濟民生，一旦解封出了事又怪罪政府草率判斷，甚麼情況都找事來指責。

兩種質疑論調相映成趣

換上解封派的角度看，官方數字顯示疫情步入「可防可控」的階段，黨政幹部的實際行動卻維持不變，對於要工作學習的一般國民來說，自然會心生疑問：為甚麼亮麗數據和嚴厲政策的差距這麼大？要等多久才可以大體回復常態？主事者作出了怎樣的風險評估？是否應當考慮「按比例防疫」？

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 25 + 24 + 23

經過疫情初期的禁言、瞞報和混亂，黨政機關的信譽受影響，致出現相映成趣的質疑論調：部份國民唯恐官方為求盡快復工而重蹈覆轍，在統計數字上取巧，所以認為防疫應當「寧枉無縱」；另一些國民則擔心官方只求政治正確，防疫從嚴以保住烏紗帽，實行「一刀切懶政」致官僚主義貽害生計。

歸根究柢，在枯燥數字和空洞宣傳以外，執政者需要更有系統地解讀疫情，講清楚當下選項和風險，以及提出相應計劃，讓國民心裡有底，那麼就不會在看來互相矛盾的資訊中盲目猜測。