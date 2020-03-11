【新冠肺炎】胡錫進：發哨人各種版本是網絡行為藝術，並非大事

新冠肺炎疫情在中國持續走低，針對有官方背景的《人物》雜誌文章《發哨子的人》被全網刪除引發爭議一事，《環球時報》總編輯胡錫進亦發表一番言論，同樣引發熱議。

胡錫進作為中國官方媒體人，其一些言論經常會引發爭議。（多維新聞）

3月10日，人民出版社旗下《人物》在該刊封面文章《武漢醫生》推出第二篇報道——《發哨子的人》，但不久後遭全網刪除。對此，不少網友通過各種形式保全這篇八千多字的文章。

這一現象同樣引發關注。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在個人社交媒體亦發表看法，稱也注意到各種語言、文字，以及符號版的《發哨子的人》，但認為這並非什麼大事，只是一種表達不滿情緒的「網絡行為藝術」。

胡錫進說，「這樣的不滿情緒由來已久，它們總要通過一些契機和方式釋放出來。其實在社交媒體時代，形成這種瞬間的集中釋放是比較容易出現的，因為幾乎沒什麼成本，如此而已。」

對於「刪稿者」和民眾兩方來說，胡錫進主張多溝通，並認為「體制的相關設計」要給社會必然存在的一些不滿情緒留出必要的釋放出口和空間，而不要讓一切都處於剛性的管理之下。這有助於社會整體和諧。

《發哨子的人》文中採訪武漢中心醫院急診科主任艾芬。被稱為「吹哨人」的該院眼科醫生李文亮，曾在微信朋友圈中轉發並用作警示的報告，最初就是出自艾芬拍下的照片。（資料圖片）

儘管疫情初期武漢問題不斷，且輿論揪住吹哨人不放，但隨着西方國家疫情持續爆發，中國抗疫積極方面也在對比中被放大，因此，胡錫進認為，目前圍繞疫情的大環境已經變化。

這名自詡複雜看中國的媒體人認為，中國輿論場受到的政治重視程度遠高於歐美，對後者而言，大體是什麼都能說，但說什麼也沒用。而中國若反對意見刷屏，那麼就會在後續的某項政策中體現出來。儘管有時一些言論被刪除，但實際產生的政策性反思和影響並未被刪掉。

因此，中國網絡輿論場形成一套獨特的「玩法」，當中不斷有碰撞、磨合。胡錫進說，這會不斷促進官民溝通和社會理解。別把一些事情看得太重，給接下來的磨合多留些空間。

除不滿刪稿行為外，內地民眾也希望官方能夠反思疫情暴露出的種種問題，而不是一味邀功。對此，胡錫進亦在微博中發文稱，實際上自疫情爆發以來，中國的反思就已開始，儘管一些話在中國語境下不會說透徹。

他說反思的證據包括，其一中共撤換諸多官員，甚至包括湖北省委書記和武漢市委書記，且這種處理還沒結束。他反問，意大利、韓國有被撤的官員的？其二中國人一直不斷追根溯源，而西方根本沒有責任人，也沒興趣去找。

胡錫進強調，這些反思行為是中國社會強烈進取心的表現。正因為這樣，中國在過去幾十年裏是世界上進步最快的國家。但他提醒民眾，一個社會的集體問題沒法做到根除。武漢在初期儘管問題多多，且被認為是體制原因，且更換體制便可避免，但西方的疫情持續爆發打破這種論調。

他說，一方面中國不能否認疫情存在可以避免的可能性，不要否定製度的軟肋，但同樣，也不應宣揚這樣的軟肋是中國獨有的。若鼓吹中國製度根本上出問題，那這是睜眼說瞎話。中國制度可以亡羊補牢，但西方制度不行。

胡錫進強調，中國人「不應一反思就反思成政治上的自我懷疑，或者為了保持政治堅定而不容任何反思，都是要不得的」。