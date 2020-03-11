【亞非蝗禍】農科院專家：如境外蝗災持續　6月進入中國風險增大

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，逼近中國邊境。國家農業局和國家林業草原局已相繼發出沙漠蝗災害預警。 中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華分析道，如果境外蝗情得不到有效控制，災害將持續爆發，下一代成蟲在6月進入中國境內的風險將增大。

中國專家王同偉早前在巴基斯坦考察當地災情。他指，此次蝗災中的沙漠蝗蟲，與中國境內常見的東亞飛蝗相比，不但體形較大，攻擊性較強，對生態的破壞也十分嚴重。（影片截圖）

張澤華表示，在通常情況下，沙漠中植被稀少，沙漠蝗的數量並不多。然而，最近兩年，蝗災發源地的降水很多，植物驟然增長。充足降水給沙漠蝗的繁殖、種群擴大提供了很好的條件，去年它的種群就已經增長到一定規模。

他指出，有食物，條件又適宜，沙漠蝗成熟後就開始迅速遷飛，每天可隨風飛行150公里，故是次蝗災一直從東非擴散到中東數個國家，進而侵入巴基斯坦和印度等更＿廣泛的區域。而冬天孵化出的這批沙漠蝗成熟期特別長，完成一個世代超過了110天，這也導致此輪蝗災變得更加嚴重。「全球氣候變化使原來不該發生蝗災的地區，現在適合蝗蟲生存了。」

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家。（聯合國農糧組織網站）

或隨西南季風向南飛入中國

早前有分析指，此次沙漠蝗災有機會以三種途徑入侵中國，包括印巴邊境直接侵入西藏、經哈薩克侵入新疆、經緬甸侵入雲南。張澤華認為，前兩種路徑的可能性較小。一是由於青藏高原的阻隔，蝗群直接遷飛進入中國內陸地區的可能性極小。而從環境和氣候角度看，經哈薩克斯坦侵入新疆的概率也不大。

他同時分析道，如果境外蝗災得不到有效控制，災害將持續爆發。隨著印度洋西南季風越來越強，蝗群會從印度向南、向東擴散到孟加拉國和緬甸境內。如果擴散到這個區域，下一代成蟲在6月進入中國境內的風險將增大。

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料對中國境內農業生產威脅不大

不過，張澤華認為，綜合看環境、氣候、食物的局限，沙漠蝗災對中國境內農業生產威脅不大。而中國已經形成成熟的蝗災防控應對機制，建立國家四級蝗蟲監測預警系統和蝗災綠色可持續防控技術體系，一旦侵入亦可及時防控。

他又指，下一步還要研究沙漠蝗進入中國的可能遷飛路線、落點區域、發生規律和防控方法。而此次蝗災不僅是受災地區的問題，更是一個全球性的問題，面對蝗災威脅，加強國際合作十分重要。