【新冠肺炎】南京秦淮區倡幹部帶頭消費：區領導不低於百元

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地經濟大受影響。近日網上流傳的一份南京秦淮區發布的《關於機關幹部帶頭消費支持企業共渡難關的倡議書》)稱：「為助力企業渡過難關，倡議廣大機關幹部近期帶頭購物消費。」倡議內容還包括區領導本周到轄區內商貿、餐飲等企業購物消費不低於100元（人民幣，下同）。秦淮區宣傳部門證實，《倡議書》屬實，已於3月10日（周二）下發。

隨著疫情趨緩，南京市餐飲業開始恢復堂食業務。(中新社)

上述秦淮區的《倡議書》由秦淮區新冠肺炎防控工作指揮部發布，發文對象為該區各黨工委、黨組、區機關各部門、各直屬單位。

倡議內容有：新冠肺炎疫情防控已進入攻堅鞏固階段，為助力企業渡過難關，倡議區領導本周到轄區內商貿、餐飲等企業購物消費不低於100元；鼓勵各級領導班子成員帶頭到餐飲等服務行業消費，個人付費；鼓勵區街機關幹部和企事業單位幹部職工帶頭到商家購物消費，引導和帶動廣大市民盡快恢復消費信心。

秦淮區宣傳部門有關負責人表示，秦淮區在南京可以說是受疫情影響嚴重的「重災區」，區內以文化、旅遊、餐飲、商貿等服務性產業為主，損失慘重。

秦淮是南京的商業中心和旅遊打卡集中地，聲名遠播的新街口商圈、夫子廟商圈就在該區。數據顯示，近幾年秦淮服務業增加值佔GDP比重達96.9%。以餐飲為例，南京市商務局聯合美團研究員曾發布的《2019南京餐飲發展報告》顯示，秦淮區佔據了南京12.8%的餐飲門店數量，相當於六千多家，僅次於江寧。在商業綜合體方面，秦淮也佔據了南京總數的16%，排名第二。

(《澎湃新聞》)