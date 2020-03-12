【新冠肺炎】應勇要求助滯留湖北者返鄉　潛江：交通部門統一派車

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據《北京青年報》旗下公號「政知圈」12日（周四）報道，湖北省委書記應勇11日（周三）主持召開省委常委會提到，「幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉」。湖北已經有地市開始行動起來了，其中包括潛江及石首等。

報道指武漢暫時沒有出城政策。圖為武漢封城後，主幹道上車輛疏落。（Reuters）

報道指，「啟動滯留在漢人員離漢工作」是中央指導組副組長陳一新要求武漢推動的「十大實事」之一，他要求「近期盡快落地見效 」。但武漢暫時沒有出城政策。

武漢之外的其他地方則開始行動起來。在11日湖北發布的通告中提到，武漢市以外地區，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，集中精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉。

潛江發通告：交通部門統一派車送出去

潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部在12日發布了28號通告。通告提到，在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，由勞動就業部門負責集中組織，公安、交通運輸部門負責精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在潛人員安全有序返鄉（北京市除外）。

潛江市廣華辦事處的工作人員說，但具體的實施方案還在進一步的討論當中，「目前還沒有接到上級的通知如何辦理」。潛江市政府辦的工作人員則表示，潛江市28號通告指的都是公共交通。他說，潛江的做法是劃分到鎮，「比如如果是在廣華需要返鄉，需要聯繫廣華辦事處提供需求，然後等消息。所有相關信息最終會匯總到交通部門，交通部門會統一派車輛把你們送出去」。

湖北疫情趨緩，3月10日武漢市16家方艙醫院全部休艙。圖為武昌方艙醫院醫護人員為出院患者消毒。 (中新社)

除潛江外，石首市也發布了通告。這份通告提到，對持健康綠碼的離鄂務工人員，在落實防控措施，簽訂誠信承諾書，報經市指揮部批准後，採取「點對點、一站式」的辦法，集中精準輸送務工人員安全返崗，幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉。 通告自12日起執行。

同日，咸寧市也發布了關於人員安全有序流動的通告。通告明確：需離咸前往省外人員（北京市除外），持目的地所屬單位或居住地社區（村）接收證明，向咸寧所屬縣市區防控指揮部提出返崗申請。咸寧所屬縣市區防控指揮部為返崗人員出具健康證明，採取「點對點、一站式」辦法，精準有序返崗。出行人員到達目的地後，須向出發地防控指揮部報備。

（《北京青年報》旗下公號「政知圈」）