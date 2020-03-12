【新冠肺炎】胡錫進：任何地方如果瞞報數據　都是嚴重犯罪

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（12日）在微博發文表示，數據越來越好，他相信各地都有保持零增長的壓力。這個時候他要提個醒，各地一定要確保數據的絕對真實，萬一哪個地方發生了內部新增病例，甚至聚集性新增病例，一定要及時如實公佈，決不能有一絲一毫的猶豫和隱瞞。

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩。3月11日，桂林市最後一名新冠肺炎確診病人從廣西壯族自治區南溪山醫院康復出院。(中新社)

胡錫進發表的文章又指，今天有兩個人在微信裏問他，最近的向好數據會不會有假？胡錫進指，他個人願意相信這些數據都是真實的。尤其是此前出過多地因聚集性病例導致數據大幅反彈的情況，那些壓力已經經歷了測試。他相信並且希望，各地都會很清醒：隱瞞數據的風險比真實通報出現新增病例的風險要大得多。

胡錫進的文章續指，但是他還是想把一些人的擔心提出來，從輿論的角度做出提前警示。任何地方如果瞞報數據，都是對黨和國家，也是對人民群眾的嚴重犯罪，無論黨紀國法還是公共輿論都決不會饒恕那樣的鋌而走險。

據國家衛健委網站消息，昨日（11日）全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例（湖北新增確診病例8例，均在武漢），新增死亡病例11例（湖北10例，陝西1例），新增疑似病例33例。湖北除武漢外連續7天新增確診病例為0。