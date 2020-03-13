【新冠肺炎】《發哨子的人》被刪何以觸發現象級輿情

2月6日晚李文亮醫生逝世消息傳出，在內地互聯網上引發全網送別的空前盛況，3月10日，與李文亮同在武漢市中心醫院工作的艾芬醫生，其一篇自述《發哨子的人》在被內地網絡管理部門刪除後，再度在互聯網上引發現象級輿情。

事情的緣由是3月10日，具有官方背景的《人物》雜誌刊發了武漢中心醫院急診科主任艾芬的自述《發哨子的人》。艾芬在文中回憶了自己在2019年12月30日就向醫生同學發出了冠狀病毒的預警，卻遭到所在醫院「前所未有的、非常嚴厲的斥責」。艾芬說：「當你作為一個臨床的醫生，已經知道在病人身上發現了一種很重要的病毒，別的醫生問起，你怎麼可能不說呢？這是你當醫生的本能，對不對？我做錯什麼了？我做了一個醫生、一個人正常應該做的事情，換作是任何人我覺得都會這麼做。」。

針對當前的疫情，艾芬表示：「如果這些醫生都能夠得到及時的提醒，或許就不會有這一天。所以，作為當事人的我非常後悔，早知道有今天，我管他批評不批評我，『老子』（地方俗語，指代自己）到處說，是不是？」

《人物》最新一期的封面故事是《武漢醫生》。其中有一篇武漢中心醫院急診科主任艾芬的自述《發哨子的人》。（網上圖片）

不論從感性角度傾聽艾芬醫生的遭遇，還是為了反思這場已給整個國家造成難以估量重創的疫情，《發哨子的人》都是一篇令人感動、非常有反思價值的自述。這也是該文能引發廣泛共情，激起不計其數的人競相傳閲的原因。但令人詫異、匪夷所思的是，這麼一篇深受網友廣泛認同、言辭懇切、温和理性的自述，竟然被中國網絡管理部門刪除，進而導致無數讀者發揮各種天才般設想，通過英文、日文、德文、甲骨文、火星文、16進制編碼等數十種形式來接力發布，以躲避不斷追蹤被刪的命運，與網絡管理部門玩起「老鼠戲貓」的遊戲，催生了極為荒誕的一幕。

不誇張地說，3月10日迄今這兩三天以來，稍微關心時事的中國人的微信（WeChat）朋友圈，基本上都被各種版本轉發的《發哨子的人》刷屏。這種輿情盛況幾乎可以趕得上李文亮醫生逝世當晚，中國互聯網上全網送別的景象。

與李文亮醫生一樣，艾芬醫生是一位實誠、有良心、有勇氣，能在疫情面前挺身而出的普通人。她和李文亮等人發出的疫情預警，救了武漢不少人。如果說疫情是一面照妖鏡，照出了人間的是非善惡，那麼艾芬醫生、李文亮無疑屬於其中的善，是國家的勇士，是大災難下的良心象徵。那麼多網友，前所未有地為李文亮哀傷，不知疲倦地接力轉發艾芬自述，反映了他們在千千萬萬人民心中的分量和地位。

艾芬表示：「早知道有今天，我管他批評不批評我，『老子』（地方俗語，指代自己）到處說，是不是？」（資料圖片）

本來中國網絡管理部門只需以包容和反思的態度，讓《發哨子的人》正常傳播就好，這樣既是多元化的互聯網時代治理輿情的應有態度，又能顯示順應人心、與民同在的立場。尤其是在疫情已經造成那麼大破壞，光是中國就有數千人無辜死亡，8萬人被病痛折磨，湖北全省被封，全國到處都是空城，經濟社會發展遭受多年未有重創，而疫情真相和責任尚未調查清楚，疫情防控體系的短板亟待反思的情況下，讓更多像艾芬那樣親歷者發聲，推動公共討論和理性反思，更是極有必要。

但令人費解的是，在整個國家遭受如此大劫難，上至廟堂、下至普羅大眾，都紛紛呼籲要總結教訓，中共總書記習近平武漢考察時尤其提出「對群眾出現的一些情緒宣泄，我們要多理解、多寬容、多包容」之際，面對艾芬一篇理性温和、有反思精神的自述，網絡管理部門竟然一刪了之，以至於適得其反，激起人民的逆反心理，釀成現象級的網絡群情激憤。令人不得不追問的是，當時決定刪除《發哨子的人》的網絡管理部門官員們，究竟是怎麼考慮？他們到底是在大災面前為國分憂、與民同在，還是在棄國家形象、政府公信力和人心於不顧，偏袒少數失責瀆職的官員？

防民之口，甚於防川。川壅而潰，傷人必多，民亦如之。這是古往今來，再簡單不過的道理。面對一場影響十幾億人生活、利益或生命健康的大瘟疫，負責任的做法是傾聽民意，向受難的人民致歉，反思不足，總結教訓，而不是粗暴地刪禁言論。

《發哨子的人》被刪所引發的現象級網絡輿情，是對中國網絡管理的一次重要提醒，告訴了網絡管理部門，與民意溝通如同治水，宜疏不宜堵。尤其是在人民權利意識、公民意識、參與意識不斷增長，信息資訊傳播又日益便捷的互聯網時代，簡單粗暴地一刪了之，非但與人心、時代大潮背道而馳，反而還會折損公權力的信用。