【新冠肺炎．深度訪談】從特朗普痛批美國CDC看中國疾控改革

美國當地時間3月13日，總統特朗普宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情，美國進入國家緊急狀態。而在此之前，特朗普公開痛批美國CDC「反應不足，還慢」。美國CDC在這次疫情防控中究竟表現如何？以美國CDC為參照系，如何重新思考中國疾控中心（CCDC）當下的問題與未來的改革？圍繞這些問題，《香港01》記者專訪了安邦諮詢（ANBOUND）的首席研究員陳功。2003年，陳功作為北京市「非典」聯合指揮部的成員參與了北京對抗沙士（Sars）的行動，對於今次的新冠肺炎疫情也進行了密切的追蹤觀察。

隨着疫情在世界範圍內走向擴大化，特朗普亦不得不就此發表全國電視講話。（AP）

香港01：目前新冠肺炎疫情在全球呈現蔓延趨勢，輿論尤其關注美國疫情的情況。您長期在美國居住，怎麼看現在美國的疫情局面？特朗普日前在推特上批評了美國的CDC，稱「數十年來，美國疾控中心一直在審視、研究其檢測系統，但卻什麼也沒做。在面對大規模流行病時，它一直反應不足，還慢。他們甚至還希望全球大流行永遠不發生。」你如何評價美國CDC的防控措施？

陳功：他們明顯在犯錯誤，病毒為美國製造了30%的問題，他們的外行和驚慌失措為美國製造了另外70%的問題，這種情況與中國的情況幾乎完全一樣。人類在對於一些公共危機的時候，特別要拋棄意識形態的觀點，客觀的去看問題，結果真的就是這樣，中美兩國的意識形態不同，甚至彼此仇視，但現在面臨的情況實際卻是一樣的。

對美國來說，現在最大的錯誤就在於，沒有分清楚病毒的治療和病毒傳染的控制，是兩個截然不同的專業領域。醫生熟悉的是治療，公共政策專家熟悉的是控制，抗病毒藥物屬於治療的部分，疫苗和檢測屬於控制的部分，由於病毒的變異存在，疫苗開發和利用的前景是有限的，那麼最有希望的控制措施，顯然就是病毒的檢測。因為只要能夠做到及早發現，就能做到避免傳染給更多的人。

所以對美國來說，要儘早開發的不是疫苗和藥物，那是沒有希望立即獲得可信賴成果的領域，而是要儘早獲得一種成熟的可以供普通大眾使用的，可以在CVS（美國的一個連鎖超市）銷售的，像體温計一樣的檢測設備，每個人都可以通過這個簡單的設備和簡單的測試，立刻就知道自己是否存在病毒感染！就像婦女通過驗孕棒，隨時可以知道是否懷孕一樣。

美國確診數字近日大幅上升，截至3月14日，累計個案已升至2,816宗，至少58人死亡，大部分死者來自華盛頓州。（資料圖片）

我跟美國很多生物學家交談過，我知道美國現在就有很多成熟的科學成果，可以用於這種檢測設備的開發，我相信甚至大約只需要2-3周的時間，美國就能拿出來可靠的產品。關鍵是要知道傳染病控制的正確方向，如果僅僅是寄託希望於抗病毒藥物，寄託希望於疫苗，那麼華爾街的股市可能「熔斷」幾次了，但真正控制傳染病卻一點希望也看不到。

美國現在對於控制病毒傳染提出意見的人很多，但外行太多，官僚太多，把時間都用於瞎扯，甚至誰負責控制這次的傳染病疫情都成了爭執的問題。我實際也不知道現在是誰負責？Mr. Pence還是Mr.Azar？我只能從傳染病的控制經驗來看，驗證病毒傳染病基本症狀的權力，一定要下放、交給病人，利用簡單設備，獲得概率較高的可靠證據，爭取在第一時間發現，進行控制，避免傳染給更多的人，這才是關鍵。

美國原有CDC的系統程序，集中認證，這是一個巨大的、駭人聽聞的疾病控制漏洞，雖然有助於管理研發經費，但這樣的體系完全不能應對傳染率很高的新冠肺炎病毒，病人在得到「有權確診的人」確診之前，幸運的沒有死去，但也完全有可能已經將病毒複製、傳染給了很多人。

新冠肺炎疫情未能在一開始獲得控制，有中國專家認為和各級疾控中心（CDC）沒有對外公布消息的權力有關。（資料圖片）

香港01：您提到了美國CDC的問題和漏洞，其實對於這一次中國前期的預警和防疫滯後，很多人歸咎於中國的CDC體系出了問題，雖然SARS之後有了網絡直報系統，但CDC作為衛健委下屬的一個技術部門，只有建議權，沒有決策權，而且外行領導內行情況嚴重，官僚已然壓倒了技術。因此，美國的CDC被認為是可以學習的對象，至少在體系設計層面。

陳功：與美國疾控中心（CDC）相比，中國疾控中心的地位的確不高，兵不強、馬不壯、權不大。美國CDC擁有1.4萬名正式員工和1萬名合同制聘用員工，年度預算超過120億美元。強有力的行政職權和絕對權威地位是美國CDC實施高效防控的必要條件。在突發公共衛生事件中，美國CDC可根據事態發展形勢迅速作出封閉機場、封閉餐館、疏導人群等重大決策，重大事項可直接向總統匯報，應急管理效率極高。美國CDC的重要性不僅在於提供決策參考和技術指導，還幫助提升各州和地方公共衛生機構的技術和能力，後者決定了地方機構是否能夠發現，並迅速阻斷可能發生的健康威脅。

香港01：面對這樣的「問題」，接下來該怎樣改革？此前，鍾南山院士也公開建議，CDC地位一定要提高，而且一定要有行政權，如果不是，以後可能還會出現這次的問題。

陳功：改革公共衛生管理體制將成為中國疫後改革重建的重要任務之一，已成為全社會焦點的CDC很可能難「逃」改革。在中國的社會現實中，如果中國CDC確定要進行改革，也不可能一步到位。更現實的做法可能是，以CDC整合國內現有疾病預防隊伍和資源，形成全國性的CDC體系，同時理順中國CDC系統的職能和權力。實際上，給錢、給人、擴權在中國可能都不是大問題，但值得一問的是，如果對中國CDC提級擴權，相關部門是否想好了CDC應該成為怎樣的機構？應該如何改革？如果不想明白這些，中國CDC的改革有可能被看成是一場要錢要權但成效未知的機構擴張。

在我們看來，今後中國CDC在定位、職能、服務、人員等多個方面，都需要與過去有很大不同。最大的變化可能是，中國CDC要從一個專業技術機構、一個顧問型專家集中的地方，變成一個高度重視信息的公共政策服務機構，一個有能力應對公共衛生事件的協調機構。改革之後的中國CDC，除了擁有技術型專業人士——流行病專家、病毒學家、醫生和院士之外，還應該包括相當數量的公共政策專家。如果疾病傳染變為一場涉及公眾的公共衛生事件，那麼對事件的應對和管理就超越了技術層面，從而成為更為複雜的公共衛生決策、政策協調和政策執行活動。

1月30日，國務院總理李克強赴中國疾控中心考察疫情防控科研攻關情況，聽取專家和醫務人員對疫情防控工作的意見建議。圖為李克強來到疾控中心病毒所實驗室考察。（中新社）

香港01：似乎每次面對不明原因的重大疫情，總會發生官僚與專業人員之間的對衝。中國的官僚主義，外行領導內行，被認為是這次防疫嚴重遲滯的主要原因之一。尤其是早期階段，醫療機構、公共衛生部門與政府的溝通渠道還不通暢，公共衛生信息難以轉化為及時、有效的決策。

陳功：要強調的是，重視信息應該成為CDC體系的重要「基因」和內在要求。中國國內曾有流行病學專家表示，流行病學是疾病預防控制的基本專業支持，主要包括疾病監測、疫情報告、現場調查以及公共衛生決策。在一定意義上，流行病學可以看作一門「情報工作」。其實，整個CDC的工作又何嘗不是如此！公共衛生領域的研究、預警、決策和執行都要基於及時、準確的信息，並立足信息基礎來制訂行動方案。從中國此次應對新冠疫情的情況看，尤其是早期階段，醫療機構、公共衛生部門與政府的溝通渠道還不通暢，公共衛生信息難以轉化為及時、有效的決策。正因為這一點，貽誤了早期控制新冠疫情的黃金時間，導致「小病」變成「大疫」。

未來，中國CDC的職責和權力需要重新調整。從公共政策角度看，應該包括如下方面：（1）加強重大公共衛生事件的早期預警，摒棄陳舊落後的「維穩思維」，中國CDC應該有獨立的警告發布權；（2）重大事件可直通最高決策層，並直接面向中央和國務院提出政策建議，定期向中央提供信息報告；（3）對地方CDC系統實行縱向技術指導、工作協調，在緊急事態下可指揮地方公共衛生機構；（4）在非緊急時期，要加強對各國公共衛生事件及預案的研究，形成系統的應急政策預案；（5）對國家公共衛生醫療物資儲備進行技術性的監管，督促各級衛生部門和地方政府完善、強化管理；（6）推動各地針對重大公共衛生事件進行演練，每年一個省若干個城市，輪流演練，嚴格監管和評估。

3月11日，美國疾病預防及控制中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）承認，在美國，確實有一些「流感」死者實際感染的可能是新冠肺炎。（路透社）

香港01：回到美國的問題上。日前，美國疾病管理預防中心CDC近日發佈了一條消息，懷疑去年10月至今在全美超過14,000例流感死亡病例中，有一部分可能是死於新冠肺炎。也有一些消息認為，這次新冠肺炎最早可能來自於美國。

陳功：我也注意到了美國CDC負責人的這種言論，分別在新聞報道和國會中出現過，但缺乏詳盡而專業的解釋，令人困惑。因為如果真的是COVID 19被誤診為其他病毒流感，那麼一定還有其他的症狀和信息將會表現出來的，如傳染給其他人的人數？整個區域是否有持續的發病者？這些被判斷為「誤診為流感」的COVID 19病毒患者，究竟是如何痊癒的？當地的醫院是處理的？一大堆的問題可以清楚反映，這種流感病人是否真的是COVID 19病毒的患者。

我認為除了交叉感染形成的病例之外，由於現在的各種信息和病例基本沒有這樣的報道出現，缺乏其他證據支持這樣的說法，所以美國CDC的這種猜測大體上應該視為是一種不專業的猜測，最多算是一種因檢測方法而導致的可能性推導吧。

特朗普於3月13日宣布美國進入緊急狀態。圖為特朗普在白宮回答記者提問。（AP）

香港01：按照人們的慣常理解，美國CDC應該是最專業的，為什麼會有這樣的「不專業」猜測？美國的專家在這個過程中扮演着什麼角色？

陳功：你說的專家，恐怕是指的那些學術地位很高，教授或是博士，寫過大量論文和著作，出場費動輒十幾萬美元，講話理性而親切的學者吧？他們都是受人尊敬的學者，讀過很多的書，有人甚至就是專門搞醫學史的學者，但遺憾的是，他們都沒有完整的親身經歷過SARS，也沒有親身經歷過這次的新冠肺炎。他們看到的往往是結果，他們的研究基本都是以結果來回歸的過程，展示的是一種可能性。

我不得不指出的一點，對於新冠肺炎的爆發導致的公共健康政策危機，美國沒有任何一位真正的專家。到目前為止，我看到的唯有一位美國CDC的專家到過中國，專門去了解新冠肺炎，僅有一位，而且明顯還是一位旁觀者，其他人要麼都在瞎猜，要麼是在根據以往的經驗，做出的推斷。世界還明顯缺乏經驗，越早承認這一點，越有利於控制疫情在美國的爆發。

香港01：以這次新冠肺炎疫情擴散以及各國採取的防疫舉措來看，在對抗COVID 19病毒問題上，世界各國最應該注意什麼？

陳功：我認為各國最應該注意的是老年人的健康保護，因為COVID 19病毒對於老年人的死亡率是相當高的，這一點也是與病毒性流感一樣。目前我的觀察表明，世界各國，包括美國，對老年人是欠缺保護的，意大利更是這樣，老年人的死亡率極高，死亡者的平均年齡達到81歲，這太令人震驚了。各國普遍缺乏對老年人的有效保護措施，事實上已經達到了人道主義災難的程度，這絕對是不可接受的。