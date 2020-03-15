【新冠肺炎】英國提群體免疫策略　胡錫進：將給全球抗疫捅大窟窿

2019冠狀病毒病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）近日表示，政府考慮將「群體免疫」策略作為選項，即如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體，未來將能夠「保護」全社會，相信要達到6成人口感染並痊癒，才能達到群體免疫效果。 而上述防疫策略亦在海內外遭受爭議。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（15日）發微博表示，少數國家搞群體免疫，將給全球抗疫捅出大窟窿，給中國這樣的積極防疫國家造成巨大壓力。

英國首相約翰遜警告，當地的新型肺炎疫情仍未到達高峰。（Reuters）

群體免疫是指人或動物群體中的很大比例獲得免疫力（感染後痊癒或透過接種疫苗），使得病毒傳播能力大幅削弱，以致其他沒有免疫力的個體受到保護而不被傳染。擁有抵抗力個體的比例愈高，易感個體與受感染個體間接觸的可能性便愈小。由於現時新型冠狀病毒並無疫苗，所以英國提出的這項策略，是考慮到感染者中輕症患者佔大多數。群體中的大多數人感染後，實現群體免疫，繼而保護還未感染的人口。

惟BBC引述伯明翰大學教授斯海克（Willem van Schaik）稱，「群體免疫」難以預計人力成本，或導致成千上萬人甚至數十萬人死亡。《衛報》則刊文指，在「群體免疫」達成之前，相信高風險族群已面對更大的危險，包括老人與長期病患者。

瓦蘭斯則解釋稱，假如政府全面封城，集體隔離數個月，相信可以壓制病毒散播，但只是短期，一旦隔離措施取消，疫情又會捲土重來，到時要避免疫情在冬天復發再現高峰。他稱「我們希望壓制它，但不是完全除去，因為根本做不到。」

英國感染數字正在增加，目前已突破千宗。（Reuters）

對於英國政府的說法，內地網絡輿論將之形容為「佛系防疫」，甚至批評此舉反人道主義：

「不是不可行，是反人類，很無恥的行為。」 「草菅人命，臉都不要且不負責任的垃圾政府。」 「舔英國的完全可以去英國『增強免疫』」 「就是讓國民成為無症狀帶毒者唄？這樣搞以後誰還敢靠近英國人啊」

不過，也有傳媒認為，這種做法對英國並不一定不可取。例如，《三聯生活周刊》刊文表示，將英國和新加坡等國的防疫政策稱為「佛系」有點過於輕佻，各國國情都不相同，採取不同的應對策略是非常正常的事情，英國政治家更相信「助推」（Nudge）而不是「強迫」（Force），認為前者才是推廣任何一項政策的最佳方式，只有通過設計精巧的誘導和貌似積極正面的鼓勵，才能讓老百姓發自內心地做出行為改變。

文章還表示，英國科學家相信這個病毒不會像沙士那樣從地球上徹底消失，而是會像流感那樣持續地捲土重來，那麼強迫民眾長時間在家隔離並不現實，終會引起強烈反彈，還不如不做限制，改用較溫和方式勸說老百姓主動做出合理防疫行為，以此延緩病毒擴散速度。

《環球時報》總編胡錫進。（資料圖片）

胡錫進：會讓無數人面臨死亡風險

《環球時報》總編輯胡錫進卻強烈批評這樣的防疫做法：「對這種會讓無數人面臨死亡風險的國家不作為，國內一些人居然幫着闡釋它們的科學性，老胡真是不敢相信自己的眼睛了。」他表示，「武漢『應收盡收應治盡治』沒有實現的時候，你們是怎麼叫的？你們當時為甚麼不鼓勵中國也走不作為的群體免疫路線？怎麼歐洲國家向新冠疫情投降或變相投降，你們馬上就180度轉彎，煞有介事地幫助探討起『科學性』來了？」

他進一步寫道，歐洲國家都是富裕經濟體，搞可能付出巨大犧牲的群體免疫，其實就是捨不得拿出更多資源、開展更徹底的動員來對抗疫情，因為那將意味着更大的經濟損失，一些能夠影響決策的人不願意。那些國家的政府和最有力量的資本沒有想傾盡努力去救人，去減少死亡，而是把生命作為符號之一放進了「性價比」的公式去計算。

他又指，但凡武漢當時有意放棄一部份老弱而不予施救，一定會被輿論罵死。不要給群體免疫這種消極做法披上21世紀的合法性，欺騙人民。

（綜合報道）