【新冠肺炎】習近平《求是》刊文：為疫情防控提供強大科技支撐

據央視報道，在3月16日出版的第6期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》。

文章強調，要把疫情防控科研攻關作為科技戰線的一項重大而緊迫任務，綜合多學科力量，加快研發進度，盡快攻克疫情防控的重點難點問題，為打贏疫情防控提供強大科技支撐。

習近平在武漢火神山醫院指揮中心通過視頻連線，看望正在接受治療的患者。（新華社）

文章指出，要加強藥物、醫療裝備研發和臨床救治相結合，切實提高治癒率、降低病亡率。挽救更多患者生命是當務之急、重中之重。科研攻關要把危重症患者救治當作頭等大事，支撐和服務前方一線救治的部署。要加快藥物研發進程，堅持中西醫結合、中西藥並用，加快推廣應用已經研發和篩選的有效藥物，探索新的治療手段，盡最大可能阻止輕症患者向重症轉化，切實提高治癒率。要採取恢復期血漿、幹細胞、單克隆抗體等先進治療方式，提升重症、危重症救治水平，盡量降低病亡率。

搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去

文章指出，要推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，為有可能出現的常態化防控工作做好準備。對疫苗安全性的要求也是第一位。要加快推進已有的多種技術路線疫苗研發，同時密切跟踪國外研發進展，加強合作，爭取早日推動疫苗的臨床試驗和上市使用。加快建立以企業為主體、產學研相結合的疫苗研發和產業化體系，建立國家疫苗儲備製度。

文章指出，要統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。利用病毒蛋白和不同受體的結合特徵，評估可疑動物作為中間宿主的可能性，利用人工智能、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，提高精準度和篩查效率。

文章指出，要做好患者康復和隔離群眾的心理疏導工作。病人心理康復需要一個過程，很多隔離在家的群眾時間長會產生這樣那樣的心理問題，病亡者家屬也需要心理疏導。要高度重視他們的心理健康，動員各方面力量全面加強心理疏導工作。

習近平《求是》刊文：為疫情防控提供強大科技支撐。（新華社）

堅持開展愛國衛生運動 加強國際合作

文章指出，要完善平戰結合的疫病防控和公共衛生科研攻關體系，把生物安全作為國家總體安全的重要組成部分，加強疫病防控和公共衛生科研攻關體系和能力建設。要統籌各方面科研力量，提高體系化對抗能力和水平。要完善疫情防控預警預測機制，及時採取應對舉措。要研究建立疫情蔓延進入緊急狀態後的科研攻關等方面指揮、行動、保障體系，平時準備好應急行動指南，緊急情況下迅速啟動。

文章指出，要堅持開展愛國衛生運動。從人居環境改善、飲食習慣、社會心理健康、公共衛生設施等多個方面開展工作，特別是要堅決杜絕食用野生動物的陋習，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。

文章指出，要加強疫情防控科研攻關的國際合作。當前，新冠肺炎疫情在多個國家出現，要加強同世衛組織溝通交流，同有關國家特別是疫情高發國家在溯源、藥物、疫苗、檢測等方面的科研合作，在保證國家安全的前提下，共享科研數據和信息，共同研究提出應對策略，為推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。

（央視）