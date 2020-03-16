【新冠肺炎】督導組四出　中共按下經濟重啟鍵

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，中國官方宣稱，中國本輪疫情流行高峰已經過去，疫情總體保持在較低水平。這是對已經在中國境內肆虐了近3個月的新冠肺炎疫情發出的較為明確的官方信號。實際上，這一信號不僅是對關注疫情的民眾而言，另一層面則是中國即將迎來社會秩序的恢復，最為重要的是經濟發展的重啟。

昆明一家餐飲企業復工後啟用史上最嚴衛生標準，實行員工測體溫消毒、填寫外賣安心卡、穿著潔淨服工作等措施，對取餐的外賣小哥也要測量體溫。（中新社）

最新的一個信號是3月14日，由中辦、國辦派駐的29個小組前往河北、遼寧、吉林、山東等多個省份調研復工復產的相關情況。這一方面說明了當前形勢下，中共對復工復產的風險仍具有相當謹慎的態度，另一方面也體現了重啟經濟發展的決心。

在過去相當長的時間內，中共執行了在外界看來相當嚴格的防控舉措：民眾隔離，社區封閉、限制交通。這使得學校延期開學、工廠停工、商鋪歇業，中國經濟在此期間幾乎處於停滯狀態。外界認為此次疫情讓中國經濟下滑，使得全球經濟增速預計將下降0.5個百分點。2月中，新冠肺炎疫情在中國境內顯示出降温信號卻又大局未定之時，除了廣東、浙江個別省份搶先開始打算復工復產之外，其餘省份連交通限制是否解封其實都還處在一種觀望狀態，彼時的中國在經濟發展與疫情防控之家艱難平衡，不過如今局勢已經漸趨明朗。

連日來的疫情數據顯示國內疫情總體保持在一個較低水平，官方也出來通報本輪疫情流行高峰已經過去。更明確的信號是2月23日中共總書記習近平召開了一場罕見的17萬人大會，這場會議是新冠疫情以來中共高層召開的首次以疫情防控與經濟發展並重為主題的高級別會議。會上，習近平除了部署疫情防控之外，更強調了關於復工復產的相關舉措，這被外界解讀為是中共為重啟經濟的一場動員大會。其後，其又連續召開政治局會議研究類似議題。

2月23日，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議在北京召開。（新華社）

3月12日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於組織開展復工復產情況調研的通知》。該份文件中明確，中央將組織29個調研工作組於3月中旬赴部分省（區、市）和新疆生產建設兵團進行復工復產情況調研。

文件內容顯示，此次調研目的為「指導幫助地方解決復工復產中遇到的困難和問題，總結推廣典型經驗做法，推動黨中央、國務院決策部署落實落地，努力實現全年經濟社會發展目標任務，確保全面建成小康社會和完成『十三五』規劃。」

更簡單地理解，此次中共之所以出動調研組，一則是因為當前各地面臨疫情形勢有差，因此不能簡單粗暴的「一刀切」，要求全面復工復產或是全部坐而觀之，要麼會將得之不易的防疫形勢前功盡棄，要麼將加大中國當前的經濟壓力等。因此，在調研的過程中根據地方的積極主動性，發揚推廣優秀舉措。

二則，受疫情影響，中國大大小小的企業在一定程度上在復工復產問題上都面臨一些困難與阻礙，例如資金鏈問題，例如用工短缺問題，例如產業鏈銜接不暢等問題，這些問題有的是無法通過市場主動消化與解決的，中央調研組在地方調研的過程中就可以協調解決。為企業復工復產爭取時機。

三則，更長遠地看，無論是調研組還是別的形式，中共勢必要採取手段重啟經濟。2020 年是中共完成一些政治任務的節點。這年是中共決戰脱貧攻堅，全面實現小康社會的收官之年，這關係到中國的現代化進程。在疫情的突襲之下，2020年第一季度中國幾乎處於停工停產狀態，因此，在穩定住疫情之後，中共勢必要爭取時機加快恢復社會秩序與經濟發展。

事實上，中國經濟的重啟不僅關乎國內的民生經濟，在全球政經格局變動下，以及疫情現在在全球的持續蔓延，如果中國能從中取得先機，是一個多麼重要的時刻與有力量的信號。