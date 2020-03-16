【新冠肺炎】內地專家：英國等國「佛系抗疫」　疫情不會夏天結束

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授15日（周日）發文稱，中國已經邁過至暗時刻，但是現在歐洲突然成為疫情的新中心，給中國帶來巨大的不確定性。張文宏稱，後續中國仍然面臨較大的輸入性風險。按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授發文稱，中國已經邁過至暗時刻，但是現在歐洲突然成為疫情的新中心，給中國帶來巨大的不確定性。（網絡圖片）

張文宏的文章題為「大流行狀態下的國際抗疫與中國應對——國際戰疫動態與展望（二）」，文章稱中國已經邁過至暗時刻。原本以為中國控制良好，世界也會同步控制，像新加坡、日本以及韓國等東亞國家都做得非常好，但從目前各國坦然接受新冠病毒的廣泛傳播現實來看，新冠病毒疫情後續發展將不容樂觀，英國等「佛系」抗擊疫情國家將變成病原輸出國，為醫療資源更加不發達的地區帶來更大的威脅。

文章又表示，現在歐洲突然成為疫情的新中心，給中國帶來巨大的不確定性。按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。如果意大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，那麼新冠的跨年度疫情風險越來越大。

文章強調，中國下階段面臨的是管控輸入性的巨大風險。依靠中國強大的公立醫院網絡，和中國疾控對已知傳染性疾病的快速直報體系，中國一定能夠成功應對，只不過可能短期內疫情不會結束。