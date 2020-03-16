【新冠肺炎】習近平視察武漢釋放何種信號？

上周二（3月10日），中國內地31個省級地區報告新增新型冠狀病毒確診病例24例，其中，疫情起源地湖北武漢市13例，黑龍江大興安嶺地區1例，其餘10例為境外輸入。就在當天，國家主席習近平現身武漢，這是新冠肺炎疫情爆發兩個多月以來，習近平首次考察武漢，外界多認為這是中南海向外界釋放「中國政府已經控制住本國疫情」的信號，中國已經走出「至暗時刻」。

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習近平在武漢的公開講話受到關注，諸如「正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢」，「黨和人民感謝武漢人民」等等，將目前中國疫情防控取得的成果歸功於「人民」，和之前武漢市委書記王忠林要在武漢展開感恩教育並強調「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走」，形成了感謝（感恩）與被感謝關係的逆轉。

疫情受控 中國走出「至暗時刻」

習近平在上周二上午乘飛機抵達武漢，考察當地疫情防控工作並看望慰問醫務工作者、社區基層工作者和患者群眾、社區居民。輿論多視習近平的到訪標誌着在整個國家付出慘重代價，調集全國醫療資源投入救治後，中國對新冠病毒疫情的防控初露勝利曙光。3月10日至今近一周時間內，中國境內新增患者情況也佐證了這種判斷。

武漢既是新冠肺炎源頭，亦一直是重災區。當地感染人數居全國之冠，早期防控基本處於崩潰狀態，並且因為當地主政官員在早期動作遲緩，錯失最佳防控期，而導致了疫情大面積擴散，最終成為向全世界蔓延的超級大瘟疫。

在一個月前疫情最高峰，中國日均確診人數在3,000例以上，而2月12日因為調整判斷標準—在單一試劑檢測確診的基礎上納入確診病例統計，武漢確診人數猛增到32,994例。從病死率來說，湖北地區保持在3%至4%左右，武漢高達4.8%，內地其他省市則在0.8%上下。疫情期間，國人幾乎達到「談武漢色變」的程度。

中共最高層從1月底起數次對疫情防控召開中央政治局會議和專題會議，此後啟動了一系列最嚴格的全國性封城和隔離應急防控措施，在「全國一盤棋」的宏觀調控下，全國醫療物資緊急調配支援武漢，甚至湖北之外的各省對口支援湖北各市，才終於切斷了疫情在全國的擴散途徑，抑制住了疫情在武漢及其外部的傳播。

中國官媒形容習近平「時刻關注疫情形勢，把疫情防控作為頭等大事來抓，親自指揮、親自部署」。3月2日，習近平曾在北京考察疫情防控，並就中國疫情與世界衞生組織和多國領導人溝通。

如今，習近平奔赴疫情第一線武漢實地考察，顯示出他對武漢疫情防控工作的信心，也向世界展示了中國政府的信心，顯示出中國已經控制住了至今仍在全球肆虐的新冠肺炎疫情。

到目前為止，中國境內的新增患者人數基本控制在很低的水平，治癒出院的人數也在迅速增加。據中國國家衞健委網站周日（3月15日）消息，截至3月14日，內地現有確診病例10,734例（其中重症病例3,226例），累計治癒出院病例66,911例，累計死亡病例3,199例，而治癒率則從最初的3%左右，逐日攀升到70%（湖北）、90%（其他省份）以上。

中國的疫情防控工作取得了顯著的成效，但也付出了慘重的代價。疫情已造成逾3,000人死亡，近10萬人承受病痛折磨，在疫情防控期間，各地一方面紛紛調派物資支援武漢，另一方面，十幾億人被隔離在家無法正常工作上學，全國各地紛紛封城、封路，經濟基本處於停擺狀態……

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「感恩論」引發空前反感

儘管疫情防控初露曙光，但決不能忘記這些慘重的教訓。前事不忘，後事之師。如何在戰勝疫情後，總結經驗，痛思教訓，不再重蹈覆轍，補齊公共衞生短板，踏踏實實提升疫情防控領域的「國家治理體系和治理能力的現代化」，考驗着中國政府和人民的智慧。

在這樣的背景之下，2月13日上任武漢市委書記的王忠林於3月6日在武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會上，公開表示「要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」， 一經媒體報道立即成了眾矢之的，就不足為怪。

王忠林的言論一傳開，網絡上諸多「戰鬥檄文」應聲出爐。這些文章表達的，不外乎是最樸素的認知和常識。其中一篇被大量轉發的文章《稍有良心，此時都不會要求驚魂未定的武漢人感恩》即寫道：「2,349條生命，2,349次死亡，他們屍骨未寒，他們的家人、朋友、同學都還在悲痛之中，他們的家人、朋友、同學甚至自己都還在醫院裏躺着等着搶救，根本無力悲傷，此時卻有人要對他們加強感恩教育，這是沒有人性的行為。」

另一篇題為《我感恩》的文章，更直接地點出了誰才是這場重大疫情面前真正該被感恩的對象。比如那些與不幸染病離世的武漢醫生李文亮一樣鳴笛和吹哨的人們，那些因封城而被困守在家裏動彈不得的湖北和武漢人民，那些數以萬計的馳援湖北的醫護，以及16萬湖北本地的醫護們，那些在整個國家按下暫停鍵之際仍堅守在自己的崗位上默默付出的人們……

在引發激烈民意反彈後，當地官方媒體已經悉數刪除王忠林講話的內容，後續的「戰鬥檄文」也未能倖免。但所有人都心知肚明，表面的文字被刪除了，王忠林遭遇的這場「民意滑鐵盧」所引發的一系列後果，才剛剛呈現出來。

王忠林「感恩教育」的講話，引發了輿論風暴。（長江日報）

中央政府介入之後，中國舉國體制對於武漢疫情控制起到了很有效的作用，很多基層官員更是在疫情防控之中付出了艱辛努力，這些當然值得肯定。但是要認識到，尤其是中共官員需要認識到，這是中共作為中國唯一執政黨的職責所在。如果官員以施恩者的形象要求感恩，就是一種類似於「皇恩浩蕩」般的封建陋習，不僅影響民眾自下而上的肯定和好感，也是對中共「為人民服務」宗旨的嘲諷。

「感謝武漢人民」給誰上了一課

雖然很難得到直接印證，但是從公開信息判斷很有可能的是，民間輿論對「感恩論」的批評已經被湖北官員所了解，甚至可能中共高層也對此有所了解並有所批評和匡正。就在王忠林講出「感恩論」兩天之後，和王忠林同一時間調任湖北、擔任湖北省委書記的應勇3月8日現身，公開表示「我要向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝」。

畢竟，守望相助本就是推動人類在各種災難中前行的美好本能。官員對民眾的配合感謝也好，民眾對官員的表現批評也罷，抑或是受災民眾對於社會各界捐助和援助的感恩表達，只要是發自內心就無損於其原本的美好屬性，但若流於刻意則未免矯揉造作。

對於想在疫情防控過程中激發「正能量」的中共官員來說，如何與民溝通不僅是執政智慧，更折射其價值觀取向。就如中共高層如習近平多次強調：「人民是歷史的創造者，群眾是真正的英雄。人民群眾是我們力量的源泉。」去年1月18日，中國國務院總理李克強召開座談會，聽取各界人士和基層群眾代表對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，期間談及上一年中國經濟的發展成就時，李克強也將之歸功於「人民的力量」。

一直以來，中共不僅將「群眾路線」作為指導思想，也將「為人民服務」奉為宗旨。但是，總有中共官員難以擺脫「官老爺」的封建思想，以為為官就是高人一等—執政有誤不容民眾批評，但凡有點業績就要民眾感恩戴德。這種思維模式和執政風格不消除，不僅難以取得好的民間風評，更是與十八大之後中共高層設定的「國家治理能力現代化」目標背道而馳。

「黨和人民感謝武漢人民！」習近平在武漢的講話，不管是有意還是無意，從實際效果上都是給地方官員「上了一課」—不管是與民溝通還是媒體宣傳，過去那種自上而下式的灌輸式思想教育和命令表達已經嚴重過時且令人反感。具體到武漢、甚至整個中國和新型冠狀病毒肺炎疫情的對抗過程中，官員和民眾，到底誰該感謝誰？答案已經不用多說。

上文刊載於第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《習近平視察武漢釋放何種信號》。

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