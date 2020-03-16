【新冠肺炎】同樣都是抗疫歌曲 　「方艙醫院真神奇」為何遭批？

3月10日，中共總書記習近平在新冠肺炎疫情爆發後首度前往武漢視察；同日，專門收治新冠肺炎輕症病患的16間武漢方艙醫院，也宣布全面休艙，疫情看似已得到強力控制。就在此時，有大陸音樂人特別針對方艙醫院創作了一首名叫「方艙醫院真神奇」的「兒歌」，用輕快的調子、讚美的歌詞歌頌方艙醫院，卻意外在兩岸輿論界掀起一波討論。

武漢市內方艙醫院已全數休艙，但不代表疫情已經完結，仍需步步為營。（新華社）

據瞭解，這首兒歌是由湖南省長沙市瀟湘詩會《湘人湘歌》對外公開徵稿後，由「湖南作協」成員、兒童文學作家譚哲負責填詞，作曲家卜文正及蔣軍榮（湖南師範大學音樂學院教師、中國音樂家協會會員）共同作曲，表現出樂觀抗疫的一首歌曲。

該曲歌詞為：方艙醫院真神奇，治病救人教舞技。醫生護士才藝多，各領病人來一曲。你教一段黑走馬，她跳一支快樂迪。跟我打套八段錦，康復肺操快練起。恐慌拋到雲霄外，歌聲郎朗暖心底。笑語傳遍九大洲，生命力量齊匯聚。其實就歌詞本身來看，主要就是傳達樂觀面對疫情的態度。

3月10日，隨著最後一批49名患者從洪山體育館走出，運行了35天的武昌方艙醫院正式休艙。至此，武漢市16家方艙醫院全部休艙。圖為最後一批患者出艙。 （中新社）

然而，大陸官媒《新京報》與眾多輿論卻批判該曲「不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難」。《新京報》的評論認為，抗疫是嚴肅而沉重的事情，但將方艙醫院化為歡快兒歌的素材，不僅淡化抗疫的災難底色，也消解抗疫的嚴肅性；更重要的是，歌曲並不讓人覺得是在向醫護人員表達敬意、向患者表達寬慰，反而是在強行歌頌災難。評論強調，文藝創作應建立在正視疫情帶來的傷痛之上，去記錄有血有肉的形象，而不是缺乏共情的虛美。

另一方面，該曲MV中濃粧豔抹的小朋友演出者，也受到了外界的批判與質疑。當然，小朋友自己不太可能要求這樣的表演形式，想必又是受到大人指揮。幾十年來，大陸許多地方還是存在這種小朋友唱紅歌的傳統，刻意模仿大人模樣與唱腔，其實不只台灣，就連許多大陸民眾對此也難以苟同。畢竟隨着時代的演進、社會風氣的不同，很多事情需要與時俱進，而非一直停留在過去的革命時代、用過去的方式處理問題。

該曲MV中濃粧豔抹的小朋友演出者，也受到了外界的批判與質疑。（網上圖片）

事實上，同樣是抗疫歌曲，日前張學友、周杰倫與方文山共同製作的「等風雨經過」，就感動海內外萬千民眾；2003年SARS期間，由陶喆與王力宏發起，為了幫台灣社會打氣，號召江蕙、孫燕姿、蔡依林、蔡琴、庾澄慶、周杰倫、張惠妹等80餘位藝人共同錄製的勵志歌曲「手牽手」，就是希望大家振作對抗疫情，表現出社會雖面臨困難時刻，但大家也更應團結的心態。

《等風雨經過》為防疫一線的醫護送上最真摯的祝福。向在前線勇敢抗疫救人的醫護致以最崇高的敬意。（網上圖片）

其他，像是2009年台灣921大地震10週年時，台灣樂壇合作的紀念歌曲「讓愛轉動整個宇宙」、2014年8月1日高雄氣爆造成嚴重傷亡，台灣社會瀰漫沉重氣氛，為了傳遞正面能量，超過百位在地音樂人錄製歌曲「阮的故鄉高雄」為災民打氣，盼高雄早日走過傷痛，歌詞特別強調高雄人的堅韌精神，更易產生共鳴。

甚至，早在1985年，有感於非洲饑荒日益嚴重的問題，美國演藝圈特別集結數十位當時樂壇上的當紅歌手大合唱「We Are the World」，該曲由米高積遜（Michael Jackson）與萊諾李奇（Lionel Richie）創作，邀請包括天娜端納（Tina Turner）、戴安娜羅絲（Diana Ross）、巴布狄倫（Bob Dylan）、史蒂夫汪達（Stevie Wonder）等樂壇大腕參與。歌詞簡單易懂，旋律朗朗上口，推出後引起廣大回響，傳唱至今。

米高積遜與眾多西洋樂壇大腕合唱的We Are The world，傳唱迄今將近四十載。（網上圖片）

其實，在疫情期間或之後，利用種種已發生的故事來創作歌曲、鼓舞人心，甚至進一步向小朋友乃至社會大眾傳達正面能量及生命教育的意義，是文藝創作者的重要責任；但這樣的責任，最終仍得依靠作品的實際傳播效果，創作者覺得好並不代表毫無問題。過去出現過的眾多抗議（災）歌曲，為什麼能獲得廣大共鳴與迴響、甚至傳唱跨越不同世代，或許也是值得文藝創作者詳加省思的。