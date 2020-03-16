【新冠肺炎】秘魯作家略薩撰文將疫情歸責中國體制　華使館批荒唐

曾獲頒2010年諾貝爾文學獎的秘魯作家略薩（Mario Vargas Llosa），周日（15日）在西班牙《國家報》（El País）發表文章，指責中國的政治體制導致了全球的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，又指疫情應該讓第三世界國家認清，中國的政治和經濟體制並非模範。 對此，中國駐秘魯大使館今天（16日）在官網發表聲明，稱上述文章中不負責任地攻擊指責中國、論調荒唐惡劣，使館對此表示強烈反對。

圖為2020年1月30日，略薩被西班牙馬德里的阿方索十世大學授予榮譽博士學位。（視覺中國）

現年83歲的略薩出生於秘魯，1957年到西班牙讀文學哲學博士。1993年，顧慮自己的秘魯護照可能會被當局沒收，另外申請了西班牙護照，自此擁有兩國身份。

略薩在文章中指出，冠狀病毒開始在西班牙肆虐，這種「來自中國的病毒」帶來的恐怖佔據了新聞媒體和大中小學校，圖書館和劇院被迫關閉，體育活動也在沒有觀眾在場的狀況下舉行，超市的貨架半空……人們生活的諸多方面都受到影響。

文章稱，似乎沒人注意到，如果中國是民主自由國家而非專制國家，全世界都不會面對今天這些事。文章又指，幸好這些都發生了，讓世界認識到沒有自由，就不會有真正的進步。「現在那些傻子還會相信中國的例子嗎？市場自由伴隨着政治專制，會是第三世界的模範嗎？沒有這種東西：疫情帶來的事讓人們認清現實。」

中國駐秘魯使館發表聲明，批評略薩的文章「論調荒唐惡劣」。（網站截圖）

中國使館：「病毒來自中國」表述很不準確

中國駐秘魯使館在聲明中指出，略薩的文章中「病毒來自中國」這一表述很不準確，世界衛生組織近日明確表示，目前尚無法確定新冠病毒源頭，應避免涉及地域的污名化語言。病毒無國界，所有人應團結起來攜手應對。此時相互指責或批評與自身不同的政治制度毫無道理，亦無助於解決問題，各國都有權選擇符合自身國情的發展道路。

聲明續指，中國在共產黨領導下，採取了一系列史無前例的及時有力、有效的舉措，體現了中國制度快速反應、組織動員、緊急調動各方資源和保護在華中國及外國公民的優勢和能力。中方高度重視並積極履行國際責任，中國人民也顯示出高度責任感和紀律性，做出巨大努力和犧牲，將病毒鎖在爆發中心，為其他國家抗疫贏得時間，中國疫情已基本控制。根據官方消息，沒有一個秘魯人在中國被感染。中方所作工作和成效獲得世衛和各國廣泛認可和積極評價。

內地疫情趨緩，開始將視線放在嚴防境外輸入病例。（中新社）

批略薩言論不負責任、充滿偏見

聲明稱，不知道略薩先生是否為歐洲和秘魯抗疫做出了貢獻，但中方確實在積極為各方抗疫提供大力支持和幫助。在當前的特殊、關鍵時期，奉勸略薩作為公眾人物，如果不能貢獻力量，至少不要再散佈不負責任、充滿偏見的惡劣言論。

聲明最後強調，使館尊重表達意見的權利，但擁有表達權不代表可以肆意進行污衊抹黑，對略薩此次的不當涉華言論感到遺憾，認為他的言論體現了對中國的缺乏了解和嚴重偏見。駐秘魯使館將繼續堅定維護國家形象和尊嚴。

（綜合報道）