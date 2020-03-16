【新冠肺炎】不計入確診也不公布　「無症狀病例」成數據缺口？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在內地逐漸緩和，每日新增確診病例跌至兩位數。與此同時，按國家衛健委《防控方案》指引，「無症狀病例」並不列入「確診病例」，也毋須對外公布。儘管如此，或者有鑒於「無症狀感染者」也可以傳播病毒，個別地方政府仍選擇公布相關數字，而於3月至少有以下4地就曾通報「無症狀病例」：3月2日，安徽合肥1宗；3月12日，浙江杭州1宗；3月13日，黑龍江勃利縣1宗；3月13日，湖南岳陽5宗。

既要防範疫情又要復工復產

自2月10日各地陸續復工，中央的指令是兩條腿走路：既要嚴防死守防止疫情蔓延，又要有序復工復產重啟經濟活動。

作為前線幹部，一方面要給出疫情穩定受控以至消失的成績，促成市面「回復正常」，另一方面要守住頭等政治任務，防止轄區爆發大規模爆發。兩者可以完全沒有矛盾，最理想是疫情受控而社會重投常軌，但萬一現實是真的有矛盾呢？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在內地逐漸緩和，每日新增確診病例跌至兩位數。（Reuters）

裝作沒事發生太危險，沒人負擔得起「武漢第二」的責任，該做的事還是會做，治療、隔離和排查缺一不可；然而復工復產仍要行進，「清零」成績要保持，那大可在統計數字上取巧些，保持正面向好的氣氛。

「無症狀感染者」被指發熱求診

3月初，安徽合肥公佈1例「無症狀感染者」個案，市政府立刻隔離上百人，責令涉事企業停工隔離，實際行動毫不放鬆，而數字上則按現行規定不列入為「確診病例」。最大問題是，內地《紅星新聞》引述涉事企業負責人，指該患病員工出現發燒症狀才求診，與官方講法有牴觸。

官方公布的「無症狀感染者」病例並不多，但沒有公布的又有多少呢？其中有多少宗是貨真價實的「無症狀病列」呢？

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在重重審查過濾下，偶然都有疑似瞞報事件浮上水面，近兩三星期較多網民提及的地方有3個，包括河北魏縣、黑龍江齊齊哈爾和安徽合肥。另外一兩則帖子便沒下文的有廣東深圳和浙江溫州，其中據英國《金融時報》2月24日報道，兩位匿名深圳市醫護自稱，看到比官方公布為多的病毒個案。

綜合網民意見，其實經過1個多月折騰，高峰時期每日新增病例以千計，多十宗八宗不算一回事，他們不怕數字飆升，就只怕數據失實致社會掉以輕心。最受關注的問題有幾個：官方怎麼發現「無症狀感染者」？有沒有可能是謊報「無症狀」？官方為何不分開公布「無症狀感染者」人數？

開誠布公助促復產復工

就第一個問題，官方很容易就能給出答案，最合理是通過追蹤「密切接觸者」和社區排查，搜索出「無症狀感染者」。至於餘下兩個問題，明帳上「確診病例」清零，暗帳下加上疑幻似真的「無症狀感染者」，那到底實際數字有多少，就只有官員們自己知道，不分開公布的原因也只有他們自己才曉得。

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坦白講，既然如常隔離和治療「無症狀感染者」，公布數字亦無傷大雅，反正現在事態弄得不明不白，前線幹部不敢放鬆防疫管制，國民將信將疑繼續戒備，致使復工復產和重振消費的進度都未如理想，那不如索性開誠布公，社會大眾毋須繼續猜測和猶疑，也有助各方更平心靜氣地看待疫情。

的而且確，「無症狀感染者」某程度上防不勝防，但與兩個月前不同，全國上下現時都具備防疫意識，國民戴口罩勤洗手，減少群聚，做足防護措施，有效切斷病毒傳播途徑，根本毋須太過擔心和驚慌。況且至少就公開資料所見，官方對「無症狀病例」同樣嚴陣以待，就只是處理數據的手法啟人疑竇罷了。