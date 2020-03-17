【新冠肺炎】四大病毒起源說攪動中國輿論場

新冠肺炎疫情形勢儘管在中國持續走低，但有關新型冠狀病毒來源的討論仍在發酵，及至衍生出兩個不同場域（中外輿論場）的病毒起源說，給本已高熱的疫情話題再添一把火。

自湖北武漢疫情爆發以來，根據時間線和境內外不同的輿論場可發現，有關新冠肺炎病毒來源大體分為四種說法，即動物起源說、中國研究泄露說和美國基因武器說、境外輸入說。

中國高層重視科研，要求強化病毒溯源工作。圖為3月2日，中國國家主席習近平（左二）在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作。（新華社）

按照時間來算，自武漢封城（1月23日）至疫情海外擴散前，中國輿論場中始終交織存在動物起源說、美國基因武器說、中國研究泄露說。

早在2019年底，武漢出現不明肺炎後，彼時醫生圈內部消息將其指向SARS（非典型肺炎）。消息外泄後，旋即勾起中國民眾對SARS的特殊歷史記憶，病毒源自野生動物成為「共識」，加之石正麗團隊2017年發現菊頭蝠種羣含有SARS病毒全部基因組，蝙蝠一度成為民眾集火的靶標。後續不少研究也將矛頭指向蝙蝠，但至今仍不能給出最終定論。這其中也不斷有研究稱指蛇、穿山甲、水貂、龜類是中間宿主。

在民眾討論何種動物是新冠肺炎病毒來源同時，同樣由SARS引導出的一種論調，即病毒系美國製造的基因武器，用於攻擊特定種羣如漢人，在網絡滋生、發酵。當時網絡成型的「文章」給定的最大理由是，新冠肺炎只有中國人染病。

武漢亞心總醫院隔離病房，醫護人員和病人交流。（中新社）

但在中美博弈全方位開展的背景下，這種論調傳播速度加快，很快就出現「爆料」，指「最有力的證據」在於2019年10月武漢舉行世界軍人運動會，300名美軍參賽，但多數人身份不明，且不參加訓練，反而活躍於武漢多個公共場合；加之彼時出現輸入性傳染病，因而不斷被添油加醋，及至「美軍投毒」產生。

然而，隨着武漢疫情持續擴散至中國全境，進而越境傳播至日韓、歐洲、美國等全球多地，「美國基因武器說」可以說是不攻自破，因為新冠肺炎病毒實施的無差別「攻擊」。同期，武漢官媒闢謠軍運會傳染病只是可治的瘧疾；國際頂級醫學期刊《刺針》發表數百名醫學家聯署聲明，明確反對其是人造武器。

實際上，在疫情由武漢蔓延至中國全境，但病毒未「出海」的當口，出現一種「曇花一現」式的言論，即新冠肺炎病毒一不是來自野生動物，二不是美國基因武器，而中國研究機構特別是中科院武漢病毒研究所管理不善而泄漏所致。

網絡流傳的新冠肺炎病毒是「美國製造的基因武器」的消息。（微信）

彼時中國網絡充斥「病毒系人工合成」「病毒是從P4泄露的」「軍方接管P4」「某研究生是『零號病人』」「研究院實名舉報所領導」繁雜的信息。而隨着涉事研究機構出面否認，以及官方輿論管控，這一論調戛然而止。如今看來，該說法多被認為是由境外傳導至中國輿論場，意圖歸罪中國政府。

在前三個病毒起源說歸於沉寂後，自2月下旬以來，特別是中國醫學權威、抗擊SARS功臣鍾南山當月27日一句「疫情不一定發源於中國」讓中國輿論將目光轉向海外，「病毒境外輸入說」，更進一步是的是「病毒美國輸入說」漸次成為主流。

其原因在於其一在新冠肺炎疫情前，美國正在經歷新一輪嚴重的流感季，已造成上萬人死亡，成為中國輿論場中中美「比爛」的對象而廣為人知；同時期，來自海外媒體的有針對性的報道，加重外界對美國流感的疑慮，認為一些流感病例可能混入COVID-19，進而通過某種途徑——比如美軍武漢參加軍運會，傳播至中國。

武漢協和醫院感染重症病房。（中新社）

而加速「病毒美國輸入說」論調擴大的最大因素在於新任中國外交部發言人趙立堅在Twitter發文質疑，是「美軍把疫情待到武漢，美國前中國一個解釋」。趙立堅的這一言論因其特殊的官方身份而被放大，甚至在部分中國網友看來具有堅實的合理性。

直到目前，「病毒美國輸入說」仍在被強化，但仍是一種「假說」。而不可否認的是，正如鍾南山所言，從科學角度看，病毒起源不排除境外，但首先肯定要考慮中國起源，畢竟疫情最初發生在中國。另一位「網紅」醫學專家張文宏亦強調，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。

趙立堅在Twitter發佈文質疑是美軍把病毒帶到武漢。

值得注意的是,在上述四種論調中，在面對中國研究泄露說和美國基因武器說、境外輸入說時，中國輿論場中明顯可以分化出兩撥對立的群體，按照中國網絡大V「兔主席」的說法分別是「愛國主義者、民族主義者、體制捍衛者」和「公知、燈塔主義者、體制批判者」。