【新冠肺炎】內媒盤點企業捐款捐物：阿里巴巴及馬雲合共捐21.2億

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地企業紛紛以捐款捐物方式支援抗疫。據內地自媒體疏理，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、拼多多等企業均參與支援抗疫，騰訊及馬化騰一共捐款15億（人民幣，下同），阿里巴巴及馬雲更合共捐款21.2億。

據自媒體《頭條早知道》今日（17日）發表的文章，捐款方面，互聯網巨頭們基本上起步價就是1億，當中包括網易1億、拼多多1億、快手1億、美團2億及百度3億。字節跳動（今日頭條、抖音）先拿出2億，後來又追加1.91億，總額增至3.91億元。這些錢主要是給一線的醫務人員，不幸感染者每人10萬，不幸殉職者每位100萬。

騰訊先是捐款3億，之後馬化騰又追加了2億，2月8日繼續追加10個億，一共15億。阿里巴巴則第一時間設立了10億元醫療物資基金，之後又設立10億愛心助農基金，還為鍾南山院士團隊捐贈了2千萬。同時，馬雲個人捐出1億，合共已經是21.2億。文章指，截至1月30日，全國800家企業的捐款就已經達到130億。

在物資方面，疫情爆發後，京東物流第一時間開通救援武漢物資的特別通道，把捐贈的100萬個口罩及6萬件醫療物資送到了武漢，是最早到達前線的互聯網支援物資之一。阿里巴巴國際站也立即展開了「全球尋源」，從幾十個國家採購口罩、防護服、護目鏡等重點物資。在很短時間裏，就籌集到650萬件醫療物資，直接送達武漢。

截至2月9日，騰訊已聯合全球夥伴採購了335萬個口罩、12萬套防護服、2.25萬片成人紙尿褲，以及大批防護手套、護目鏡、消毒液、呼吸機、耳溫槍、酒精、檢測試劑盒等防疫物資，都已送達前線並完成發放。

拼多多向湖北地區捐贈了100萬個醫療專用口罩，2萬套防護服，20萬隻醫用手套。（網絡圖片）

此外，拼多多向湖北地區捐贈了100萬個醫療專用口罩，2萬套防護服，20萬隻醫用手套，30噸德國進口醫用消毒液，以及一批價值近1000萬的新冠肺炎檢測設備。網易上線近20萬個防護口罩，免費專供湖北用戶；緊急上線5萬份一次性酒精片、洗手液、免洗淨手噴霧等防護用品，免費提供給全國用戶；調集近100萬件急需防護物資，供應全國用戶。

此外，疫情爆發後，內地很多農民的水果蔬菜都沒銷路，一籌莫展。這時候阿里巴巴旗下的天貓、淘寶、聚划算、盒馬等聯合發起「愛心助農」計劃，開足馬力賣菜。盒馬在很短時間裏就賣掉了全國各地600多噸滯銷果蔬。京東直播則與京東生鮮、京東秒殺、京東物流、京東雲等協作，開啟了「瘋狂帶貨」模式。短短十幾天，京東就幫助滯銷生鮮農產品銷售3900噸，累計幫助34386戶貧困戶打開了滯銷農產品的銷路。

華為緊急建設武漢火神山、雷神山醫院的5G網絡基站。（華為中國）

除了互聯網巨頭，1月28日晚，萬達就做出重磅決定：在1月24日-2月25日期間，對全國各地所有萬達廣場的商戶租金及物業費，全部免收。這大概就是30億。華為方面，武漢火神山、雷神山醫院的5G網絡基站，就是華為緊急建設的。華為成立了200人的疫情保障項目組，春節無休，短短3天，就完成了從規劃、勘察、設計施工，到光纖鋪設、架設基站、開通調測等全套流程。