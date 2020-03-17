【新冠肺炎】內媒：停止妖魔化外國抗疫　國人世界觀別被毀了

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，共青團機關報《中國青年報》15日（周日）發表題為「停止妖魔化外國抗疫，國人世界觀別被毀了」的評論文章，指部分內地自媒體對外國抗疫的妖魔化呈現和調侃令人反感。文章指，在防疫上，必須摒棄種種偏見分歧、政治心結和意識形態鐵幕，而形成全球性的聯防聯控。

意大利疫情持續，全國封城。在米蘭，居民3月16日在露台呼吸新鮮空氣。（路透社）

文章舉出部分內地自媒體所描述的國外抗疫場景，例如「日本人連抄中國作業都不會抄」、「某國抗疫的畫風簡直慘不忍睹」、「某國疫情嚴重讓全球頂不住了」等，指出部分內容斷章取義，或編造謠言，或誇大其辭，拿貶低別人的抗疫努力來滋養和迎合某種虛榮感，用這樣的文章拉流量，「太下作」（意指卑鄙下流）。

文章又指，讓人憂心的是，內地民眾對世界的抗疫努力，對他國疫情的具體情況，真的知之甚少，正規媒體上只有每天抽象的數字攀升，很容易對世界形成誤判。人們對其他國家疫情的了解，很多都是由一些自媒體和營銷號傳遞的。

文章又指，部分營銷號文章用某種畸形的價值觀選擇性地截取矮化他者的信息，迎合和消費輿論場上某種自大、自媚、傲驕的不健康情緒，從而成就一筆流量生意。最壞的結果是造成民眾世界觀的扭曲。

（《中國青年報》）