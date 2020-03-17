【新冠肺炎・觀察】新冠病毒來源之謎未解　中美無須繼續口舌之爭

新冠肺炎疫情正在全球範圍內迅速蔓延，導致越來越多的人被感染得病甚至死亡，也造成部分國家之間的關係趨於緊張。

一般認為這場疫情在2019年末首先爆發在中國湖北省武漢市，在過去約3個月時間裏，中國淪為國際社會的圍觀對象，遭受偏見、歧視和各種陰謀論，「中國病毒」、」武漢病毒」、「亞洲病夫」等語頻繁出現在西方政界、媒體之中，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）長期熱衷於以「武漢病毒」代指新冠病毒。

中國外交部發言人耿爽3月17日表示，「近來美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫，這是對中國搞污名化，我們對此強烈憤慨、堅決反對。」（資料圖片）

隨着中國逐漸控制和扭轉了本國國內疫情，以及關於新冠病毒的更多信息浮出水面，中國轉而採取更強硬的態度回應外界，尤其是美國官方和媒體的負面指稱。中國外交部新任新聞發言人趙立堅在3月12日在個人推特質問美國疫情、要求美國公開數據，並稱「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，被視為中國官方反擊美方輿論攻勢最激烈的一次。這也招致美方的激烈反饋，如美國國務院召見了中國駐美大使崔天凱表達抗議，蓬佩奧致電中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示不滿，美國總統特朗普（Donald Trump）在不久前於個人推特上首提「中國病毒」未知是否也與此有關。

可見，中美兩國關係在貿易戰降温而有所緩和後，因為新型冠狀病毒疫情而再度趨於緊張。而這種緊張關係對於防控疫情傳播顯然是非常不利的。如果不能理性、冷靜且相互尊重地處理彼此關係，而是相互指責、污名化，甚至陰謀論，是極不明智的，各方都將因之承受更大的損失。

的確，不論是從科學層面還是從國家安全層面，確定新冠病毒的來源都是至關重要的，因為這將有助於從源頭上切斷其傳播途徑。但是儘管這場疫情的持續時間已在3個月以上，而且作為重災區的中國已經強力扭轉了疫情，關於新冠病毒究竟源自何處這一關鍵問題，仍然沒有確定答案。

新冠病毒究竟源自何處？疫情爆發之初，各方普遍認為源自中國武漢的野生動物，也有人如美國共和黨議員湯姆·科頓（Tom Cotton）指稱源自中國武漢實驗室泄露的生化武器，還有聲音稱是源自美國迪特里克堡研製的生物武器，另有觀點認為早在中國疫情爆發之前美國2019年至2020年流感季導致大量民眾死亡的病毒就是新冠病毒。不過，這些都帶有太多的推測成分，對病毒的認識還是應該建立在科學研究的基礎之上，而在科學層面，至今沒有得出權威、一致的研究結論。

中國科學院西雙版納熱帶植物園等機構研究人員早前收集了覆蓋四大洲12個國家的93個新型冠狀病毒樣本的基因組數據，通過對全基因組數據解析後發現，收到的樣本包含58種單倍型，可以歸納為五組，包括3個古老的超級傳播者單倍型（H1, H3和H13）和2個新的超級傳播者單倍型（H56和mv2）。與華南海鮮市場有關聯的患者樣本單倍型都是H1這一類型或其衍生類型，而H3、H13和H38等更「古老」的單倍型來自華南海鮮市場之外，再次印證了華南海鮮市場的新冠病毒是從其他地方傳入的觀點。再加上另有研究指出，意大利等地的新冠病毒與中國的新冠病毒無關，從而使得新冠病毒的來源更加撲朔迷離，而將其稱之為「中國病毒」、「武漢病毒」也就更不合適。

有研究印證華南海鮮市場的新冠病毒是從其他地方傳入。（資料圖片）

對於新型冠狀病毒源起的研究，有一種可能結果是最終無法得出確切和一致的結論，各方陷入無休無止的爭吵之中；另一種結果是經歷各方研究的匯合、整理之後，逐漸取得某種共識。對於第二種情況，即使能夠取得共識，在此之前從一個迹象到另一個迹象，從一個推測到另一個推測，從一個陰謀論到一個陰謀論，這些都零碎不確定的信息難免將造成不必要的誤傷，並且干擾到國家之間的合作抗疫。

3月16日，中國外交部發言人耿爽表示，「關於病毒源頭的問題，我們多次說過，這是一個科學的問題，需要聽取科學和專業的意見，應該讓科學家來回答。在這種情況下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何幫助，反而會製造恐慌和歧視。」世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾⋅瑞安（Michael Ryan）也有過類似言論稱，「冠狀病毒是全球現象，在全世界都存在。不要去責怪其地理來源，應關注如何應對及遏制病毒。」

中國和美國都是國際社會中舉足輕重的國家。在新冠疫情正在全球蔓延，對人類社會構成巨大安全威脅的情況下，兩國尤其需要承擔起作為大國的責任。如果中國兩國雙雙就不知所以的問題陷入愈演愈烈的口舌之爭，甚至為此擦槍走火、大打出手，將是人類社會的災難。口舌之爭無助於疫情的防控，相互尊重、攜手合作才是當前的應有之舉。