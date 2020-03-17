【新冠肺炎】海外「回流避難」掀爭議　國民憂「進口」病例

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）在內地疫情持續，不過據國家衛健委官方數字顯示，每日新增確診病例經已銳減，而且主要為境外輸入個案。3月16日，內地確診病例21宗，其中20宗為境外輸入，僅有1宗為本地個案。 現時疫情重災區已轉移至海外，國民有所擔心亦不無道理。英美歐加等多地均錄得顯著的病例升幅，其中意大利更陷入「武漢化」危機，而在全球化交通網之內，中國無可避免面臨「病例倒灌」的風險，尤其是有大量在外國民和僑民現正「回國避難」。

北京上海推強制14天隔離

作為國內和國際交通樞紐，北上深廣自然是眾所矚目的焦點所在，每天總有幾宗輸入個案，但各個城市各處例，就處理「回流」問題都有不同做法。

其中北京採取最嚴厲的措施，自3月16日起，要求所有境外進京人士抵步後需集中隔離14天，兼且要費用自理，而上海亦針對特定疫區旅行史，要求入境人士居家或集中隔離14天。相比之下，廣州和深圳在常規檢疫措施外，尚未採取強制隔離政策，有部份網民就此勸籲兩地政府要「抄作業」。

圖為入境旅客接受詢問，等待分流。（新華社）

防疫漏洞是一回事，而公平與否又是另一回事。有國民就覺得，外籍華人要付費隔離和治療理所當然，但即使是本籍國民，他們或是在外工作讀書，不繳國內稅項，又或者在疫情高峰時出走避難，到了情況穩定才「回流」享受來之不易的安全環境，對於與國家「同甘共苦」的國民並不公平。

瞞報旅行史事件時有發生

個別事件經傳媒廣泛報道，這種不忿情緒更是在網上一觸即發。首先是有患者經北京入境，回到河南鄭州時瞞報旅行史，多日後確診事發，導致20多人須隔離，並且令市民擔驚受怕。另外有美國華裔於北京入境，她在上機前服食退燒藥，還就身體的不適狀況，對空中服務員撒謊，直到客機將近著地才告知真相。

有見及此，政府加強管控亦是合理之至，甚至有《妨害國境衛生檢疫罪》專門懲治謊報者；至於個別地方如廣州和深圳，假如進一步推行14天隔離令，應當收費就收費，那麼政府可以做的事都做得差不多了，餘下的就應當要靠國民履行公民責任，做足防護措施。

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目前內地累計病例超過8萬宗，高峰時每日新增病例以千計，而現時境外輸入個案最高每天不超過20宗，過了「回流潮」後相信會更低，對一個14億人口的國家來說，只要適當隔離密切接觸者，一則已將本地傳染圈扼殺於萌芽之中，二則不會再發生「武漢式」醫療系統崩潰的悲劇。

「無症狀病例」或更應受關注

官方可以為了完全杜絕「回流」而鎖國封關，也可以為了統一檢疫而花錢花時間包機撤僑，但最重要的責任是訊息流通，給予境內外國民足夠的警示，並於公共財政和服務予以防疫方便。

與此同時，國民應戴口罩勤洗手，雙手潔淨前不摸臉，並定時清潔個人物品，避免群聚或調整聚會模式，而企業則加強內部檢疫，設計配合防疫的運作模式，例如電影院隔行售票。政府可以不惜工本採取強力政策，但個人防護才是最符合成本效疫的防護手段。

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況且輸入個案易於追蹤，一旦確診官方亦如常公布，要擔心的或者是規定毋須公布的「無症狀病例」。這些病例的消息傳出，只靠偶而有地方選擇通報，又或者是民眾口耳相傳加上逃過網絡審查，以至數目有多少無從稽考，更難以查核是否全部病例都是真的「無症狀」。

經過1個多月的全國防疫，以及其間的全國封城，難免社會各界都保持高度戒備，唯恐疫情會死灰復燃，又怕官方會重蹈初期瞞報漏報的覆轍。其實政府有政府的責任，疫情穩定下不一定要為求「零風險」殺雞用牛刀，而個人也有責任保護自身和群體健康。