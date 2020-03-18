人民日報批美打壓中國媒體：美方製造矛盾的錯誤心態貽害無窮

美國國務院日前宣布限制5間中國傳媒在美中國籍員工數量，中國外交部在3月18日祭出反制，其中包括將5間美國媒體列為「外國使團」，及要求一些美媒記者交出記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作，以及對美國記者採取更嚴格簽證措施等。 官媒《人民日報》今天（18日）刊文批評美方做法，指美方製造矛盾的錯誤心態貽害無窮，不僅有損中美兩國利益，而且威脅世界各國的共同利益。呼籲美方應當盡快在變相驅逐中方記者一事上改弦更張、糾正錯誤，為確保中美關係整體穩定作出負責任的選擇。

文章稱，美方變相驅逐中國媒體駐美記者，在當前中美關係形勢下，此舉影響顯然不僅侷限於媒體領域，勢必會給兩國關係帶來負面影響和新的不確定性。美方的別有用心有目共睹，煞費苦心惡意損害中國媒體和中國新聞工作者的聲譽，並公然出手嚴重侵犯中國新聞工作者正當合法的海外新聞報道權益。

中國外交部發言人華春瑩早前指，美方實際上「驅逐」中國媒體駐美記者，是基於冷戰思維和意識形態偏見的政治打壓。（資料圖片）

文章續指，近年來美方一些人的心態出現了大問題，形形色色的美式政治化操作躁動不已，就連中美在社會人文領域的種種正常交往，也被當作對美國的「威脅」來對待。美方選擇對中國駐美新聞機構「開刀」，正是這種心態的體現。

籲保持中美溝通管道暢通

文章認為，美方一些人絞盡腦汁阻礙中美交往，表面上卻總是熱衷於「扮天真」，常常擺出一副「受害者」姿態。此次變相驅逐中國駐美記者，美方就大肆渲染所謂中國媒體帶來的威脅，彷彿當今世界唯一的超級大國已然弱不禁風。美方的這種做法，表演痕迹實在太重。細看美方對中國媒體的種種攻擊，純屬莫須有的指責。美方選擇在此時搞變相驅逐，其實質完全是政治打壓。

文章最後稱，美方一些人看待中國發展時，從未擺脫冷戰思維和意識形態偏見，始終難以抑制「改變中國」的衝動。他們口中所謂的「中國挑戰」「中國威脅」，不過是杯弓蛇影，根源在於其心態出了問題。美方製造矛盾的錯誤心態貽害無窮，不僅有損中美兩國利益，而且威脅世界各國的共同利益。現階段，中美要有效管控分歧，就必須讓儘可能多的溝通管道保持暢通，而不應以任性之舉堵塞既有管道，給雙方整體關係增加政治負擔。

（人民日報）