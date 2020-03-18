中國「對等反制」5間美媒在華活動　復旦學者分析：為何是這5間？

美國國務院日前宣布限制5間中國傳媒在美中國籍員工數量，中國外交部在3月18日祭出反制，其中包括將美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代》周刊列為「外國使團」，及要求其中一些記者交出記者證等措施。 復旦大學國際政治系副教授沈逸分析，中方之所以選擇這5間美媒作為反制對象，是因為「不能允許用假象和謊言來抹黑中國」。

沈逸接受內地官媒《環球時報》訪問時表示，來而不往非禮也，中方此次對美國媒體採取的措施在受影響媒體數量與具體措施上都完全對等，這顯示出在國與國關係中，保持友好的姿態固然重要，但友好應建立在對等的基礎上，而非單方面的忍讓。「如果美國讓一件事沒法再按照正常的遊戲規則玩下去，那中方未來也會按照美國的遊戲規則和美國玩。」

今年2月，美國政府以中國媒體由政府控制為由，將五間中國媒體駐美分支的身份重新定義為「外國使團」。（Getty Images）

他指出，比起以往中方的反應，此次中國的應對展現出更多的自信，也更為坦率直接。「這說明中美關係已進入一個新階段：中國不會再委曲求全。如果美國未來願意接受相向而行，那當然好，但如果美國阻撓，中國也一定會還擊。」

而中國外交部在其發布的消息中強調，中方始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報道工作，並將繼續提供便利和協助。中方反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。希望外國媒體和記者為促進中國與世界的相互了解發揮積極作用。

沈逸認為，這或許可以解釋為甚麼是這五間媒體成為反制的對象。這「三個反對」 是一個明確的訊號：中國不要求任何人與機構認同中國的意識形態，但不能允許用假象和謊言來抹黑中國。對於那些裝睡而怎樣都叫不醒的人，中國除了反制沒有別的選擇。

《華爾街日報》3日刊發一篇文章《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）。（網站截圖）

報道指出，自新冠肺炎疫情暴發以來，以《紐約時報》為代表的美國媒體持續對中國的抗疫努力進行抹黑，並不斷發出種族主義或污名化言論。3月8日，《紐約時報》在其官方Twitter上先後發文，形容中國的「封城」舉措「極大損害人們的生活與自由」，又指意大利封城是「冒着犧牲自己的經濟風險」。早前的2月3日，《華爾街日報》則刊登了一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》的評論，引發中國輿論批評。

報道又指，近年來，《紐約時報》等美國媒體還經常藉新疆議題，「毫無根據地抹黑與攻擊中國」。

（綜合報道）