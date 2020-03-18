【亞非蝗禍】內地專家：沙漠蝗入侵中國機率低　主要有三個原因

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，逼近中國邊境。國家農業局和國家林業草原局已相繼發出沙漠蝗災害預警。中國援巴基斯坦蝗災防控工作組組長、全國農業技術推廣服務中心首席專家王鳳樂近日接受新華社採訪，介紹中巴雙方如何開展合作防治蝗災。報道又指，工作組專家們認為周邊國家沙漠蝗遷入中國機率很低，主要基於三方面原因，包括新疆、內蒙古雖有廣闊荒漠，但氣溫降雨等不能滿足其繁殖條件等。

王鳳樂表示，工作組提出了「精準監測、分區治理、有效防控、科技支撐」的總體思路，短期考慮用飛防（通用飛機噴灑農藥）和地面移動作業等高效施藥器械噴灑化學農藥應急防治，長期考慮協調應用生態控制、生物防治、化學防治等措施，推進蝗災可持續治理。

王鳳樂稱，工作組重點推介了「加農炮」、植保無人機等高效噴施設備及應急防控用藥。針對生物農藥是否適合在高溫乾旱的沙漠地區應用，建議先做小範圍試驗示範。建議巴方關注伊朗、印度等國蝗蟲發生防治動態，及時監測並撲滅境外入侵蝗蟲。特別是建議加大調查和監測力度，在蝗蝻期採取化學農藥集中防控措施。

中國援巴基斯坦蝗災防控工作組組長、全國農業技術推廣服務中心首席專家王鳳樂。(網絡圖片)

3月9日，中國首批援巴蝗災防控物資抵達巴基斯坦，包括50噸馬拉硫磷農藥和14台牽引式高效噴霧機，根據商定的援助方案，後續中方還將分兩批向巴基斯坦運送滅蝗援助物資，含250噸馬拉硫磷農藥和36台牽引式高效噴霧機。

王鳳樂說，工作組建議抓緊建立中巴聯合治蝗工作機制，將中巴聯合治蝗納入中巴農業合作工作組機制，就蝗災可持續治理開展政策對話、技術交流和人員培訓。建議開展巴基斯坦沙漠蝗發生區域、生物學特性、遷移擴散規律調查，設立中巴病蟲害聯合防控實驗室及蝗災可持續治理合作項目。

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報道又指，工作組專家們認為周邊國家沙漠蝗遷入中國機率很低，主要基於三方面原因。首先，從生活習性看，沙漠蝗的生存和繁殖須依托熱帶和亞熱帶沙漠，中國西南同緯度地區沒有熱帶和亞熱帶沙漠。新疆、內蒙古雖有廣闊荒漠，但氣溫降雨等不能滿足其繁殖條件。

第二，從在中國發生危害記錄看，1956年曾有記載雲南怒江下游貢山有沙漠蝗，但沒有危害記錄；1974年有研究員曾在西藏聶拉木縣採集到1隻散居型雌性沙漠蝗成蟲，隨後40多年來，中國專家持續調查，沒有沙漠蝗遷入記錄或在中國危害的情況。

第三，從遷飛路徑看，如果沙漠蝗遷入中國，西線通道是從印度、巴基斯坦進入西藏南部，受崑崙山脈和喜馬拉雅山脈阻隔，氣溫很低，沙漠蝗難以飛越和存活；東部通道是經印度、孟加拉國從緬甸進入雲南南部，但其難以穿過雨林，緬甸氣候不適宜其發生，雲南南部生態環境和氣候條件不適宜其存活。即使出現強季風等導致沙漠蝗少量進入中國，也難以建立有效種群，中國監測和防治能力能夠控制。

（新華社）