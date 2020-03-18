【新冠肺炎】研究：武漢封城前超八成病例未確診　致疫情迅速蔓延

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情趨緩，一項來自內地、香港、英國及美國的研究人員聯合於國際頂級學術期刊《科學》（Science）發表的研究發現，在1月23日武漢封城之前，內地報告的確診病例數只有總感染病例的14%，也就是說未記錄（undocumented）感染者比例高達86%。研究人員通過電腦模型發現，未記錄的新冠病毒感染者是造成新冠疫情迅速蔓延的主要原因，也是疫情初期難以防控的核心。

研究認為，未記錄感染者比例如此之高，其中大部分可能徵狀不嚴重，這似乎助長了新冠病毒在國內的迅速傳播。（新華社）

上述研究於3月16日發表，研究的7位作者分別來自英國倫敦帝國理工學院MRC全球傳染病分析中心、美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院、香港大學城市規劃及設計學系、清華大學地球系統科學系地球系統建模教育部重點實驗室等。通訊作者為美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院環境健康科學裴森副研究員（同時為共同第一作者）、Jeffrey Shaman教授。

研究團隊使用最佳擬合模型估計，在1月10日至1月23日期間，武漢市新增新冠肺炎病例共計13118例（95% 可信區間: 2974-23435），包括所有確診和未記錄感染者。所有感染中的86.2%由未記錄感染者的病毒傳播導致。在全國範圍內，1月10日至1月23日的感染總人數為16829人（95%可信區間:3797-30271人）。

研究結果表明，在1月23日即內地實施出行限制及其他高度控制措施之前，大部分新冠肺炎感染者是未記錄的，大部分感染也是通過這部分群體傳播的。這一群體的人均傳染力是確診患者的55%。

研究認為，未記錄感染者比例如此之高，其中大部分可能徵狀不嚴重，這似乎助長了新冠病毒在國內的迅速傳播。Shaman表示，「我們發現這些未確診感染者數量眾多且具有傳染性，這些隱形的傳播將繼續對遏制疫情暴發的努力構成重大挑戰」。

武漢封城後，主幹道上車輛疏落。（Reuters）

研究團隊寫道，儘管這項研究給出的數據和調查結果表明，出行限制和控制措施大大降低了新冠病毒的傳播，但這些控制措施是否足以將基本傳染數降低到從而能在某一地區消滅這種疾病，這一點尚不清楚。另外，一旦放鬆控制措施疫情會不會反彈目前也不清楚。

但他們同時強調，類似的控制措施和出行限制必須在中國以外的國家實施，以防止該病毒的再次輸入和傳播。Shaman提到：我並不認為病毒能夠在中國境內被消滅，因為之後還會有境外輸入性病例出現。也許出行限制能為科學家爭取時間研發疫苗，但疫苗研發至少需要數月的時間。

（《澎湃新聞》）