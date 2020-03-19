肺炎「西」進：歐洲現代化想象的幻滅

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐洲全境擴散，歐洲各國的「佛系」防疫措施，無異抱薪救火。歐洲方面遲至3月17日才宣布，申根區全面禁止入境，禁令將持續30天，非申根區的外籍人士皆不得入境。在申根區封境之前，眾多可能的潛在患者早已四散，形成最危險的防疫漏洞。

意大利政府鑑於國內疫情漸漸失控，前線醫護人員幾乎耗損，醫療物資嚴重不足，遂於3月17日緊急頒佈動員政策，宣布將豁免半年後的「醫師資格考」，讓全意國約1萬名的醫學系應屆畢業生「直接取得醫事資格」。儘管意國此項緊急政策頗受各界批評，但意國政府強調「當前防疫已是戰時動員」，政府只希望這批新醫師能填補基層與二線的家庭醫師與照護能量，護理人員亦有可能跟進。

當地時間3月14日中午，德國柏林市中心的歐盟委員會駐德國代表處訪客中心大門緊閉。（中新社）

另一方面，法國業已宣布全國封鎖，進入「戰時狀態」，只有必要活動才能出門，例如採買食物、看病、上班，且必須與人保持距離。除法國外，德國亦宣布更為嚴格的防疫措施，如關閉大多數商店、娛樂和宗教場所，餐廳桌子必須保持一定距離並在限制時間內營業，「呼籲」德國人民取消任何國內外旅行。

歐洲的防疫尚屬慢半拍，台灣反而與之形成強烈的對比。台灣起初便先針對被視為疫情源頭的中國大陸，採取高強度的防疫手段，後因歐洲各國政府「大意」，導致歐洲幾乎全境擴散，形成疫情突破防線的洞口，旅歐台人近日逐漸成為「境外移入」確診的大宗，已導致台灣在最近短短四日內，確診數爆增47人，截至當地時間3月18日達100人確認，致很長一段時間以來防疫成效有目共睹的台灣，開始出現破功之相。

以往，或許是因為百年前歐洲的現代化刻版印象仍在，亦或許是受歐洲影視影響，更或許是東方百年前經歷過歐洲船堅炮利的自卑，東方對於歐洲總有一種「尚歐」、「崇洋」的憧憬。然而，此次疫情在歐洲短時間內全面爆發，着實把歐洲──或說西方長期以來向東方灌輸的現代化形象徹底摧毀。

捷克宣布3月16日到25日封國，避免新冠肺炎疫情進一步擴散及醫療體系崩潰。（Reuters）

眾人忽略的一件事情是，上一次歐洲經歷大規模傳染病的時間是1918年至1920年的流感大流行（也稱「西班牙大流感」），意即歐洲長達百年未曾經歷過大規模傳染病的挑戰，不若東方──如台灣、中國大陸、新加坡等，經歷過SARS的挫傷，已藉由SARS的抗疫經驗建立起一套防疫體系，台灣所建立的防疫體系直接體現在此次肺炎疫情的初期防疫成效。

那麼，不禁要問，東方所想象的「歐洲現代化」，還是一百年前的那個「歐洲現代化」嗎？歐洲的疫情失控前，許多人對歐洲的防疫體系充滿信心，歐洲各國政府用佛系防疫法，亦是顯現歐洲各國政府的過度自信，但事實總是殘酷的，歐洲COVID-19確診案例已遠超過2003年中國大陸SARS的5327例，歐洲確診案例現仍持續增加當中。

第二次世界大戰之後，世界的重心轉移至美國，那時的歐洲只是一個甫從戰火摧殘脱身的破敗之處，尚需美國的「馬歇爾計劃」恢復元氣，以阻共產勢力西進。今日的歐洲倚靠着過去的榮光，勉強支撐住百年前留給東方的現代化形象，當肺炎疫情席捲歐洲，將其僅存的一絲過往榮耀帶入歷史，尚歐的現代化想象亦就此幻滅。