【新冠肺炎】李克強主持國務院常務會議：加快重大投資項目開復工

內地新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，企業陸續復工。據中國政府網3月18日（周三）消息，總理李克強3月17日（周二）主持召開國務院常務會議，要求加快重大投資項目開復工。

13日（上周五），李克強考察外貿外資協調機制時，通過視像方式察看了西安三星存儲芯片、廣東巴斯夫和舟山石化等項目施工生產現場。（中國政府網）

13日（上周五），李克強考察外貿外資協調機制時，通過視像方式察看了西安三星存儲芯片、廣東巴斯夫和舟山石化等項目施工生產現場。李克強表示，「視頻實時畫面上看得很清楚，每一處施工生產現場人都很稀少，有的工地只有一台打樁機象徵性地作業，這說明這些重大投資項目的開復工情況並不理想。」

李克強說：「在許多人的印像中，重大投資項目就幾乎等同於『鐵公基』，其實並不盡然。目前正在推動的各地1.1萬個在建重點項目：既有傳統的『鐵公基』項目，也有與老百姓生活息息相關的重大民生項目；既有政府投資項目，也有民間和外商投資項目。」「鐵公基」是指鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施建設。

受疫情衝擊，今年以來全國固定資產投資大幅下滑，國家統計局的數據顯示，1—2月份全國固定資產投資（不含農戶）同比下降24.5%。李克強指出，穩投資不僅對於當前，而且對於今後都有一舉數得功效。各地區各部門要把推進重大投資項目開復工作為穩投資、擴內需的重要內容，抓緊幫助解決各類所有制重大項目建設中的用工、原材料供應、資金、防疫物資保障等問題，推動各地1.1萬個在建重點項目加快施工進度。

當天會議決定，加快發行和使用按規定提前下達的地方政府專項債，抓緊下達中央預算內投資，督促加緊做好今年計劃新開工的4000多個重點項目前期工作，加強後續項目儲備。對重大項目審批核准等開設綠色通道，盡快實現開工建設。

（中國政府網）