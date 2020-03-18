【新冠肺炎】官方自評正面　提倡「全週期管理」有弦外之音？

3月10日，國家主席習近平赴武漢考察，其間談到如何「補齊治理體系的短板」，並就此提出樹立「全週期管理」：「要著力完善城市治理體系和城鄉基層治理體系，樹立『全週期管理』意識，努力探索超大城市現代化治理新路子。」 從中央黨政文件看，就自身的疫情處理表現，官方的定調是非常正面的，通常開首就強調「有中國特色社會主義制度的顯著優勢」，中間點評有甚麼地方做得可接受，但還有改善空間，是之為「工作要求」，而最尾則帶上一筆，指國家治理體系和治理能力尚有「短板」要補上。

針對吏治和行政問題

官方文件用上「國家治理體系和治理能力」一詞，實質內容是如何調整行政系統，涵蓋應急管理、公共衛生和城市治理等等主題。另外以這名詞作概括，相關文件亦批評幹部的「形式主義」、「官僚主義」、「臨陣脫逃」等等，事實上官方亦稱已就防疫表現作考核，數以千計的幹部被追究責任。

武漢市為是次疫情的重災區。（資料圖片）

政治問題屬於吏治問題，防疫過失屬於行政問題，而「全週期管理」大概亦是遵此思路。根據官方「中新網」所講，這個名詞來自企業管理，意思是要求管理層就產品的「生命週期」，由鎖定需求、規劃設計、生產經銷到保養回收，做得到適當和及時的安排。

套用這一套語言，就是作為管理層的幹部，要多聽市民「顧客」的意見，做好城市這個「產品」的經銷和運作。驟耳聽上去，其實和一般對官員的善意要求沒太大分別，分別就只在於多了個籠統名詞，可是根據個別官方專家的自家解讀，他們似乎從中滲入了行政和吏治以外的原素。

基層機關無法應付「社會需求」

中央黨校社會和生態文明教研部副教授張林江表示，城市管理涉及政府、市場和社會三方力量，疫情顯示中國須「強化社會子系統的彈性和韌性」。他又不點名以武漢為例，指疫情在「超大城市」發生後，由於「基層社區，街道工作人員和志願者數量有限」，無法處理居民需求。

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究竟是甚麼「需求」呢？在疫情高峰期，武漢市內不時傳出慘劇消息，市民或是困在家中交叉感染，或是重病臥床在家等死，或是未及入院便病逝；醫護則痛陳物資和人手不足，外來民工流落街頭。時至近日，仍有市民投訴天價食用，甚至在領導人視察時「冒險」投訴：「（官方菜價）假的，都是假的。」

張林江要舉例的話，也可提及作為「官方慈善機構」的紅十字會：被指有大靠山的「莆田系」醫院多年來捲入諸多爭議，卻獲湖北紅十字會配給萬計口罩，數量比前線醫院所得更多；繼而有男子駕駛武漢市政機關車輛，從市紅十字會倉庫拿走一整箱口罩，公然表明是領導需要。

專家倡「保護社會的自發免疫功能」

清華大學國情研究院副院長鄢一龍則認為，「全周期管理」一則要做到「源頭治理、早期控制」，總而言之要防患於未然，二則要「保護社會的自發免疫功能」，其主旨為：「能夠處理分散性資訊，應對分散性危機，能夠做出快速反應，進行自我適應式的調整」。

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話說得抽象又婉轉，回顧疫情發生前因後果，各級機關瞞報漏報、避重就輕、互相卸責全部紀錄在案，更甚者是有醫護就疫情私下示警，亦遭公安機關拘留和訓誡。眼見官方如此有自信，言之鑿鑿「可防可控」，國民可說是毫無戒備下一頭栽進疫情，而現時內地累計確診病例超過8萬宗，數千人病亡。

官方處理上述爭議事件，一貫以「個案」視之，而到了評估防疫「大局」，自我評價又截然不同。至於未來會否放寬言論空間、更重視基層幹部、為民間自發組織「鬆綁」等等，就且看言者諄諄之下，聽者是否依然藐藐了。