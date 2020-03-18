【新冠肺炎】鍾南山：群體免疫不能解決問題　非一次感染終生免疫

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，英國政府近期提出「群體免疫」概念，引起廣泛關注。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今日（18日）在廣州出席記者會時表示，不能靠群體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。

英國政府近期提出「群體免疫」概念，引起廣泛關注。（Reuters）

鍾南山稱，這段時間以來，我們學到了如何對新冠病毒進行防控，高傳染性疾病都有指數系數的爆發期，新冠病毒的平均傳播系數接近3，是非常高的。病毒大爆發帶來了很多問題，包括病房、醫護人員的缺口等等。我們學到了聯防聯控，從源頭預防是最古老但有效的方法。鍾南山指，不能靠群體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。下一步是要生產出有效的疫苗，這需要很好的國際合作。

鍾南山指，歐洲不應該只隔離新冠肺炎患者，所有密切接觸者，無論有沒有徵狀，都要隔離觀察。

鍾南山又強調，到現在為止，沒有一個有效的、特異性的、針對的藥物，就算做了很多的嘗試和觀察，現在還沒有一個滿意的針對性的藥物。

關於新冠病毒的源頭問題，鍾南山表示，新冠肺炎疫情是發生在武漢，但沒有證據表明源頭也在武漢，這是科學問題。通過分子生物學、病毒進化的研究，關於新冠病毒的源頭，將來會有答案的。沒有搞清楚以前，隨便下結論，是不負責任的。

（綜合報道）