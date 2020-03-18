【觀察】江啟臣立「中生代五本柱」　釣盡泛藍選民胃口

國民黨主席江啟臣終於在3月17日公布黨務人事，找了國民黨前新北市黨部主委李乾龍擔綱秘書長，另派任了多達五位的副秘書長襄助黨務，人選包括前立法委員李彥秀、柯志恩、顏寬恒，以及國民黨台南市議員謝龍介、政大外交系副教授黃奎博。而李乾龍、柯志恩、顏寬恒及謝龍介也在3月18日陪同江啟臣出席國民黨中常會，人事大局底定。

江啟臣確立黨內人事布局，3月18日主持中常會時，與新任國民黨秘書長李乾龍同台。（洪嘉徽／多維新聞）

豎看江啟臣的人事布局，70歲的李乾龍領軍，搭上40歲至50多歲的副秘書長群，頗具老幹新枝、世代攜手共進之感。但若橫看，五位副秘書長各自也象徵著五種吸引支持者的符碼，包括「經濟藍」、「知識藍」、「地方派系」、「韓粉」及「對外關係」，這組「中生代五本柱」，或許更是國民黨再起的關鍵。

經濟藍知識藍可望歸位

首先，李彥秀過去曾任台北市南港內湖區的立法委員，儘管在2020年台灣大選中連任失利，輸給民進黨新星高嘉瑜，但李彥秀來自在地望族，台灣監察院也一度披露李彥秀名下有31筆土地登記，媒體還曾封李彥秀為「小地主」，這樣的背景更替李彥秀增添了「經濟藍」的風采。至於柯志恩2016年出任國民黨不分區立委之前，本在學界服務，曾任淡江大學學務長，是標準的「知識藍」類型的政治人物，對於所謂的「知識藍」選民，也有說服力。

國民黨在2020年台灣總統大選中落敗，部分檢討原因指向韓國瑜的個人風格過於強烈，加上前鴻海董事長郭台銘初選吞敗後的攪和，導致經濟藍、知識藍對韓國瑜信任有限，遲遲未能歸隊，爾今，在李彥秀與柯志恩入主黨中央的加持下，勢必對爭取經濟藍、知識藍的支持，有一定效果。

國民黨人事底定合照留念，左起為謝龍介、柯志恩、李乾龍、江啟臣、文傳會主委王育敏、顏寬恒。（國民黨供圖）

緊靠地方派系與韓粉

回首韓國瑜在2020年台灣總統大選競選期間，深獲國民黨內地方派系大老的支持，尤其台中地方「黑派」領袖人物顏清標更是緊黏著韓國瑜，各主要造勢場合皆可見顏清標率家人到場賣力吶喊相挺，若說韓國瑜一路攀上政壇巔峰，除了自己憑借個人特色建立出龐大的韓粉群體外，國民黨地方派系出錢出力連場替韓造勢，也絕對功不可沒。

柯志恩與顏寬恒共同出席3月18日國民黨中常會。（洪嘉徽／多維新聞）

對國民黨能否再起，地方派系與意念堅定的韓粉，堪稱國民黨網羅基層支持的兩大支柱。事實上，江啟臣自己也出身地方派系，屬於台中地方「紅派」的一員，但也有輿論指，江啟臣長期擔任立法委員，對於派系事務並不熱衷，不過江啟臣所布局的黨中央人事中，也清晰可見地方派系代表性人物，就是身為顏清標長子的顏寬恒。顏寬恒過去在立法委員任內就與江啟臣共事過，就任國民黨副秘書長後，可望成為地方派系與黨中央聯繫的重要對口。

與韓粉群體的連結方面，江啟臣此次也找來操著一口流利的閩南語，主持韓國瑜造勢場合備受韓粉好評的謝龍介，出任國民黨副秘書長。謝龍介有著搶眼的韓粉要素，江啟臣緊抓韓粉支持的意味，自然不在話下。

謝龍介與韓粉之間的連結性強烈。（洪嘉徽／多維新聞）

擦亮對外關係招牌

而江啟臣此次找來的第五位副秘書長，則是政治大學外交系副教授黃奎博，黃奎博專長國際關係與兩岸事務，當初習近平與馬英九在新加坡會面時，黃奎博便是馬英九欽點的貼身智囊之一。國民黨過去在馬英九執政時，相對較受民眾肯定，其中一項因素便是馬英九領導的國民黨，被民眾認為能搞定兩岸關係、對美關係，如今江啟臣有意重新擦亮國民黨對外關係的招牌，黃奎博勢必將成為中間的重要角色。

江啟臣在黨內人事布局中立下的「中生代五本柱」，都因其具備不同的形象，而對不同的群體有著吸引力，能看出江啟臣對於重振國民黨的企圖心。