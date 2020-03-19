多維社論：兩岸衝突風險陡增　蔡英文的政治豪賭

就在新冠肺炎疫情進入「全球大流行」之際，兩岸並未因此前第二批武漢包機順利返台而讓緊張程度降温，解放軍軍機反而接二連三越過海峽中線、繞行台灣。《多維新聞》發表題為《兩岸衝突風險陡增 蔡英文的政治豪賭》的社論指出，這些情況都顯示出，即便新冠疫情是當前全球、包括兩岸注目的首要課題，但對北京而言，台灣問題的處理，不會因為疫情而減緩。以下為社論全文。

新冠疫情爆發迄今，中共軍機進行過多次演訓任務，甚至飛越台海中線。（台灣國防部提供）

對台灣來說，對於中共軍機在台灣周邊演訓有所反彈，其心理是可以理解的，畢竟誰都不希望自己生活在煙硝味之中。但兩岸關係走到如此緊張的狀態，不是台灣政治人物一句「中共威脅」就能輕易甩鍋的，取得大選勝利連任的民進黨，選擇以兩岸關係作為其政治豪賭的場域，恐怕也是迴避不了重要因素之一。

疫情當前 軍機照常飛

事實上，大陸軍機在疫情期間已不只一次飛臨台灣附近。今年2月9日至10日，大陸解放軍在24小時內連續派出轟-6及殲-11等軍機執行所謂「遠海長航訓練」繞台灣島嶼飛行，甚至在2月10日曾經短暫飛越台灣海峽中線。據台媒的說法，大陸戰機甚至曾開啟系統鎖定台灣F-16戰機。

值得注意的是，當時大陸疫情雖已有所控制，但每日確診人數仍是以千為計、死亡人數也都逾百人，當時也還想像不到疫情會如今天這般緩和，然而北京仍舊派出軍機繞台，箇中緣由頗耐人尋味。

一個不該被忽略的背景是，台灣準副總統賴清德甫自美國參訪返台。雖然賴清德此行並未與美國高層政要見面，在美國國家祈禱早餐會也只不過與總統特朗普（Donald Trump）遙遙相望，亦未有較為敏感性的發言，與過去眾多台灣政治人物赴美相比低調許多。然而，看似刻意不願特別刺激大陸的行程，台灣親綠媒體與民進黨部分政治人物，依然不甘寂寞大肆宣傳。

賴清德在選後赴美參訪，雖以個人身分前往，但準副總統的身份仍被媒體大肆炒作。（中央社）

除了高調宣傳賴清德的候任副總統身份，強調他是台美斷交40年後層級最高的台灣官員訪問華府之外，另外還強調他赴白宮國安會與美國官員會談70分鐘。也就是因為這樣，被大陸國台辦批評為「竄訪」美國，「藉機搞『台獨』和分裂國家的卑鄙伎倆」。

看在中共眼裏，賴清德的台獨形象鮮明，是不折不扣的台獨人士，不會因為他低調赴美就有所改變，加上綠營人士與媒體持續炒作，因此北京對此作出強烈反應並不意外。中共方面對蔡英文政府連任後的「聽其言觀其行」期，恐怕也因為台灣對於賴清德訪美與美台關係的炒作，而提前結束。

因此，2月28日中共再度派出轟-6軍機出海演訓，甚至一度進入台灣西南海域防空識別區，當時大陸國防部立刻做出回應：「正告民進黨當局不要玩火」，在在顯示防疫雖為大陸首要任務，但認為大陸因此就會放鬆對台灣的警示，未免太過樂觀。而且從客觀現實來看，兩岸官方關係也隨着疫情蔓延，一步步走向更為嚴峻的「深水區」。

綠營操弄反中抗中 持續刺激北京

而自選舉期間「辣台妹」上身的蔡英文，勝選之後執政黨內部不時流露出對中國大陸充滿仇恨、敵意，甚至是極端反中的言行。自恃有817萬台灣民意的撐腰，延續着選戰以來的反中與抗中基調，發表不利於兩岸關係的言論，這也都是造成大陸持續對台緊縮的原因。

選後，蔡英文在接受英媒BBC專訪時宣示，台灣目前不需要宣告獨立，因為台灣已是獨立的國家，名字叫做「中華民國台灣」；甚至，蔡英文還表示雖不樂見戰爭，但假如兩岸終須一戰，大陸犯台的代價將會相當巨大。這些形同宣布「獨立」的兩國論論調聽在北京耳裏，「若不是挑釁，什麼才是挑釁」？

蔡英文在接受BBC專訪時表示，兩岸若發生衝突，大陸的代價將十分巨大。（台灣總統府提供）

新冠疫情加速發燒之後，民進黨部分政要、親綠學者又抓到了反中的契機，在「民主防疫」的「國家隊」旗號之下，借防疫之機大肆政治操作，雖然讓台灣內部空前團結，但對大陸排斥和不信任的社會情緒則不斷激增。例如，有學者建議民進黨政府應當利用疫情，檢討《兩岸人民關係條例》與台灣的健保制度，並可進一步規範「紅媒」；也有法律學者認為，當前正是推動修改《兩岸人民關係條例》、將中國大陸推行的「居住證」措施納入規範的好時機。

在這個過程中，民進黨政府的官員，更是扮演的推波助瀾的角色。台行政院長蘇貞昌在包機事件中對大陸疾言厲色之外，也與民進黨立委一搭一唱，稱不能讓中國利用「愛奇藝」等平台達到併吞台灣的目的。也有民進黨立委表示，北京在防疫無力下，仍持續進行前述的軍機繞台等對台恐嚇行為，加上網絡假訊息變本加厲，證明台灣雖已通過「國安五法」、《反滲透法》等，但仍要繼續強化國安。「台灣社」等獨派社團更直白建議民進黨政府，應藉機「正名」台灣，爭取加入世界衛生組織（WHO）等國際機構，提升台灣的國際地位與尊榮。

此前有台灣民調單位發布數據，指由於防疫政策受到台灣民眾高度肯定，蔡英文和蘇貞昌兩人的滿意度飆升、創下新高。問題在於，為了讓蔡英文穩坐大位的代價，就是仗勢與美國「親密」關係，從而以兩岸關係作為犧牲。從中共官方的表態，就能看出情勢正在惡化。

台灣民眾排隊等待藥局口罩開賣。（中央社）

自蘇貞昌宣告口罩禁止出口一事開始，大陸從官媒到輿論，一面倒地批判民進黨政府的不近人情，並以日韓對大陸的援助與台灣相比，對台灣大感失望。加上賴清德訪美、以及兩岸因武漢包機衍伸而來的脣槍舌戰互相攻訐，都讓雙方關係雪上加霜。

近日，包括《人民日報》海外版、新華社等大陸官媒，幾乎每隔兩天就發表文章重批民進黨政府「以疫謀獨」、沒有人道關懷、破壞兩岸關係，甚至直接點名部分台灣媒體人與台陸委會副主委邱垂正，說他們只會醜化大陸、甘願為美國的鷹犬。

看得出來，中共已失去對蔡英文政府任何的信任，雙方的仇已經結得比李登輝和陳水扁還深，再加上「習五點」所展現出來統一台灣的決心與其展開的實質進程，北京將全面打壓被認定為走上台獨之路的民進黨，兩黨和兩岸的衝撞不可避免。

辣台妹越辣 台灣和民進黨精英路越窄

蔡英文政府應該認識到，把台灣的前途與美國無條件綁在一起，並藉此操弄兩岸關係，對於處在中美台三角關係中最為弱勢的台灣而言，無疑是極其危險的，致使已在夾縫中求生存的台灣空間越走越窄。

此前賴清德曾經釋放出兩岸合作防疫的訊號，但很快地被已點燃反中情緒的民意所反撲，曾經主張「陸配是家人」的陸委會亦遭到民意「出征」下場。可以預想的是，未來就算民進黨想要轉彎，無論是北京、美國，或是台灣民意都可能不允許他們這樣做。

特別是來自北京的壓力，由於整個世界和區域格局的變化、兩岸政經實力的翻轉，蔡英文政府將會比陳水扁時代更為喘不過去來。這樣下去，蔡英文或許借反中抗中賺到了連任，而她麾下民進黨大大小小的官員，站在第一線只能放手一搏，但持續操弄意識形態對立的後果，卻有可能斷了其他有志於大位的民進黨精英掌權之路，更會斷送台灣已經越來越小的靈活轉身空間。

若兩岸僵局未解，蔡英文取代陳水扁成為北京最討厭的對象，也只能說是必然。（中央社）

民進黨政府常說「防疫視同作戰」，儘管這個觀念讓台灣取得了優於其他國家或地區的防疫成績，但兩岸關係能夠完全複製一模一樣的道理嗎？如同閩南語的一句俗諺：「人情留一線，日後好相見」，民進黨應該仔細思考，兩岸之間走上不留任何情面的你死我亡政治博弈，不但會讓北京從其對台「百寶箱」裏拿出更為嚴厲的工具加以應對，也會讓蔡英文超越陳水扁，成為北京最討厭的人物。甚至，讓兩岸軍事衝突的風險急速上升。

既然蔡英文經常將「保台」、「護台」掛在嘴邊，那麼在兩岸問題上究竟怎麼做才是真正的「保台」、「護台」？蔡英文辣台妹路線的政治豪賭，台灣和民進黨真的輸得起嗎？望其深思。