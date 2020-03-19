春秋筆：武漢兩次「幹掉」東京奧運會？

上個世紀，日本也曾經成功申辦1940年日本東京奧運會，不過，該屆奧運會最終因戰爭取消取消。這次在武漢爆發的新冠肺炎疫情，會不會導致2020年東京奧運會取消或推遲？

新冠肺炎疫情已經波及全球，2020年日本東京奧運會會停辦或推遲嗎？雖然國際奧委會發表聲明確認東京奧運會將如期舉行，但如果疫情擴大，仍將面臨變數。如果東京奧運會停辦，那麼這將是東京第二次停辦奧運會。1938年，由於中日戰爭，日本曾經放棄1940年東京奧運會。

日本希望舉辦1940年東京奧運會的重要理由是，1940年是日本開國之祖神武天皇登基2600年。另外，與日本政府想通過舉辦2020年東京奧運會來顯示日本已經從2011年「3·11」大地震中恢復元氣，重新站穩腳跟一樣，當時的日本政府也希望通過舉辦奧運會來展示一個從1923年關東大地震中恢復過來的日本。

除了東京，提出申請1940年奧運會的還有意大利羅馬與芬蘭赫爾辛基等13個城市。日本當時做了大量遊說工作，甚至成功說服了意大利墨索里尼（Benito Mussolini）政府退出申請支持日本舉辦。

1936年德國柏林奧運會開幕前，國際奧委會對1940年申奧進行陳述和投票，最終，東京以37票對26票戰勝赫爾辛基贏得第12屆奧運會舉辦權。

儘管當時因日本入侵東三省，中日關係已經惡化，但中國代表仍然投票支持東京。這一支持意味深長。一方面，泛亞主義在中日兩國深有影響。在泛亞主義的視野中，即使中日兩國兄弟鬩牆，東京舉辦奧運會仍然是亞洲黃種人的盛事，仍應予以支持；另一方面，是出於外交政治的考慮，奧運會作為和平象徵，日本熱心申辦者多為親華反戰人士，中國的支持無疑是對他們的鼓勵。

向武漢推進的侵華日軍。（網絡圖片）

然而，在獲得奧運會舉辦權僅僅一年後，日本就露出了侵略擴張的猙獰面目。通過1937年盧溝橋事變，日本發動全面侵華戰爭，中日關係徹底破裂。

1938年3月，國際奧委會第38屆全會在埃及開羅召開，中國代表在會上抗議日本發動侵華戰爭，破壞世界和平，要求取消日本東京、札幌1940年夏、冬季奧運會主辦權。美國、法國、芬蘭、瑞典、比利時、瑞士等國聲援支持。

當時，東京方面堅持奧運會將如期舉辦，並向國際奧委會做出保證。東京的堅持在一定程度上體現了國內反戰勢力的意志，國際奧委會決定暫不取消其舉辦資格，同時秘密決定以赫爾辛基、奧斯陸作為夏、冬季奧運會候補地。

隨着侵華戰爭不斷擴大，1938年6月23日，日本首相近衛文麿在內閣會議中制定計劃，對戰爭物資實行限制，其中明確提到中止奧運。7月，阪神大水災爆發，這場突如其來的天災成為最後的推手，7月15日，內閣會議決定交還奧運會舉辦權。按照直接對天皇負責的軍部的意思，對外聲稱1940年是「神武紀年2600年」，要舉行大型軍事演習，因此無法舉辦奧運會。1940年東京奧運會就此夭折。原定同年舉行的札幌冬奧會與東京世博會一併取消。

在武漢作戰的國軍士兵。（網絡圖片）

當時，日本奧委會委婉地表達說，由於「同中國之間的麻煩」奧運會無法舉行。在東京出版的《奧林匹克新聞》寫道：「組委會和日本人民對於放棄奧運會都深感失望，但是在目前的情況下沒有其它的選項。」

在這種形勢下，國際奧委會很快決定由赫爾辛基舉辦1940年奧運會。然而，1939年9月第二次世界大戰全面爆發，作為第12屆奧運會的主辦國芬蘭也捲入了戰爭。1940年1月1日，芬蘭通知國際奧委會放棄主辦權。最終，因為法西斯國家發動侵略戰爭，並使戰爭蔓延至全世界，第12屆、第13屆（英國倫敦）連續兩屆奧運會停辦，這段時間被稱為奧運史上「最黑暗時期」。

由於新冠肺炎疫情首先在武漢爆發，不少媒體都在熱炒1940年東京奧運會與1938年武漢會戰（亦稱武漢保衛戰）的關係。有人說「武漢專剋日本，兩次幹掉東京奧運？」「歷史真的會循環嗎？82年前武漢會戰導致了東京奧運會的取消」。有媒體刊文《東京奧運怎麼辦？80年前曾停辦，就是為了武漢》《那一年，在武漢會戰之後，東京奧運會停辦了》等。

慶祝攻占武漢的日軍。（網絡圖片）

有人甚至認為，在武漢會戰中，日本「佔領漢口，逼降中國，結束在華戰爭」的戰略目標並未達成。惱羞成怒的日本軍部急於在國內強化戰爭體制、整合戰爭資源，對東京奧運會的反對也更為堅決，東京奧運會因此流產。

其實這是對歷史的誤讀，日本正式宣布放棄東京奧運會時，武漢會戰剛開打不久，勝負難料。從1938年7月下旬開始，25萬日軍分五路沿長江兩岸和大別山北麓合擊武漢，中國以100萬大軍抗擊，雙方鏖戰4個月，直到10月27日武漢淪陷。因此，武漢會戰導致1940年東京奧運會取消直說，並不成立。

至於這次始於武漢的新冠肺炎疫情會不會導致東京奧運會取消或推遲，還有待觀察。