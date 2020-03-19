【中美角力】人民日報：美將人權當政治籌碼　製造大量人權災難

美國國務院3月11日發表2019年度人權報告，批評中國侵犯人權。對此，中國出手反擊，在3月13日發布《2019年美國侵犯人權報告》。官媒《人民日報》今天（19日）刊文指出，《2019年美國侵犯人權報告》再一次用無可辯駁的事實昭告世界，美國不僅國內人權問題纏身，而且肆意踐踏他國人權，更以人權之名行霸權之實，製造了大量人權災難。

文章稱，當美方一些人對他國人權事務指指點點時，人們不禁要問，「美式人權」究竟給世界帶來了甚麼？透視當今世界鑿鑿在冊的嚴重人道主義災難，能夠看到美國人權紀錄上的諸多劣迹，那是美方動輒發動戰爭、干涉他國內政行徑帶來的惡果。

阿富汗戰爭造成大量人員傷亡。（AP）

文章指出，美方窮兵黷武，是持續動盪和嚴重人道主義災難的製造者。美方對移民實行「零容忍」政策，卻忘了自己才是美洲地區移民問題不斷惡化的始作俑者，拉丁美洲移民北上正是為了逃脫美國對外干涉政策導致的「地獄」。信奉霸權的美方一些人，痴迷於戰爭和殺戮，他們對數以千萬計人民的生存權、發展權早已麻木不仁。

批美將人權當政治籌碼

文章又指，美方單方面實施制裁，嚴重侵犯他國人權。當前，新冠肺炎疫情正在全球爆發，攜手抗擊疫情、維護全球公共衛生安全，才是促進人權發展的應有之義。美方卻反其道而行，持續對伊朗施加單邊制裁，違背人道主義精神。美方不停地對外揮舞制裁大棒，受損的當然是他國人權。美方對國際社會的正義呼聲充耳不聞，頑固地把人權當作「懲罰」他國的政治籌碼，是典型的霸權行徑。

美國2021財年預算案減少提供給世界衛生組織的資金。（資料圖片）

文章進一步指出，美方肆無忌憚地推行單邊主義政策，一方面把自己供在「人權神壇」上，另一方面卻無視肩負的國際人權義務。在全球抗擊疫情的關鍵時刻，美國2021財年預算案卻將提供給世界衛生組織的資金減半。對聯合國人權規則合則用、不合則棄，奉行典型的雙重標準，美方行徑簡直就是對「人權」一詞的玷污。

文章最後指，美方大搞假人權、真霸權，這是「人權衛士」假面具根本掩藏不住的真相。國際道義、人類良知不可違，世界人權事業不是空中樓閣，只有推動各國共同發展、共同繁榮，才能促進世界人權事業發展。奉勸美國當局收起傲慢與偏見，切實正視、檢視自身存在的嚴重人權問題，停止打着人權的幌子在世界上招搖生事，停止製造人權災難的霸權行徑，補上正確履行國際人權義務的必修課。

（人民日報）