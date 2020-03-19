【觀察】兩岸關係難見好轉　是誰害了蔡英文？

在蔡英文執政期間，兩岸關係從當年「習馬會」的高峰迅速跌落谷底，用「冰封」形容2016-2020年的兩岸關係一點都不為過。其中，2019年蔡英文為從黨內初選脱穎而出、以及隨之而來的總統連任之戰，不惜一切盡全力將兩岸脱鈎，利用包括國安五法、《反滲透法》等法律手段，讓雙方的敵視程度急遽攀升。過程中，除卻蔡英文個人意志之外，台灣內外部的4個關鍵，或許是讓蔡英文迄今處理兩岸關係始終沒有起色、甚至可以說「害了」蔡英文的重要因素。

台灣立法院在2019年的最後一天通過《反滲透法》，對兩岸交流加諸更多限制。（譚英瑛／多維新聞）

媒體

日前，台灣輔仁大學日本研究中心主任何思慎教授在接受媒體專訪時就曾表示，台灣媒體的混亂害了蔡英文。他認為，媒體與輿論在包括武漢包機議題上的炒作及加油添醋，對蔡英文沒有任何幫助。

其實，回顧兩次武漢包機，不論雙方是經由何種管道、何種溝通模式，不可否認兩岸在過程中必定有過協商；結果雖未能盡善盡美，但在兩岸僵局未解的情況下，仍能讓多數滯留武漢的台灣民眾返回台灣，必須肯定兩岸主事者與相關部門的努力。

台灣輔仁大學日本研究中心主任何思慎教授認為，媒體的加油添醋害了蔡英文。（多維新聞）

然而，部份台灣媒體則是從雞蛋裏挑骨頭，抓準輿論仍以反中為主流，在兩岸的檢疫標準、是否穿防護衣、人數與名單上持續大作文章，殊不知這些滯留武漢的台灣人只不過是想回到台灣，但卻要受到媒體的凌遲，好像變成千古罪人似的。

媒體為了吸睛、為了增加點擊率，藉此吸引更多目光與贊助，本來也是媒體的生存之道。然而，媒體也不應該因此操弄第四權的價值，將原本應帶給公眾的公正報道與評論，變成操弄意識形態的工具，這對號稱堅守民主自由價值的蔡英文來說，確實很難約束，但也就更讓她被無形的繩索束縛。

覺青

另一個害了蔡英文的因素，就是所謂的「覺青」（覺醒青年）。覺青，原是意指在2014年站出來對抗馬政府通過兩岸服貿的太陽花青年。他們最廣為人知的特徵有反核、支持女權、支持廢死、甚至在物品上貼上支持台獨的貼紙等。

太陽花運動成為近年兩岸關係由好至壞的重要分水嶺。（Getty）

然而，也就是這一批看似充滿進步價值與理想的群體，以及由此延伸而出許多台灣年輕世代，近年來往往在不分青紅皂白的情況下，只會人云亦云似地跟着反中跟着喊台獨，他們認為「周遭的人都這樣，我也必須跟隨潮流」。

偏偏這群人絕大多數都是生活在同温層中，因此在他們的臉書（Facebook）社團、line群組中，只會強化他們原本的信念，對於不同的立場與言論，基本上抱持排斥的態度。但相對來說，這些人也最為支持綠營、支持蔡英文，他們更是最樂於表達自身意見與想法的一群人，聲音大就容易帶起風潮，也就讓蔡英文更加不能失去他們。

側翼

此外，民進黨與綠營的側翼組織或政黨，也是讓蔡英文綁手綁腳的重要因素。在台灣輿論反中意識高漲的2019年，眾多頂着台派、獨派的政黨莫不想要在選舉中分杯羹，最終卻只有台灣基進黨的陳柏惟能夠擊敗台中的顏家順利進入立法院，其他綠營側翼政黨都只是炮灰、甚至選後就解散。

以陳柏惟與基進黨來說，能否持續生存就是很嚴肅的挑戰。因此，他們不斷宣傳台獨理念，甚至表明民進黨不敢做的就由他們負責。舉例而言，陳柏惟在新冠肺炎疫情下暴露的兩岸健保問題上，曾表示「2300萬人繳費給14億人使用沒道理」，甚至提出台灣可成立內交部、統戰部等爭議言論。

台灣基進黨企圖成為當前台灣社會台獨勢力的代言人。（洪嘉徽／多維新聞）

說到底，他們就是為求曝光度，同時也爭奪綠營內部的市佔率；在時代力量與民進黨摩擦日益增多後，藉由跟民進黨的合作穩住自身地位。同時，在蔡英文不被老一輩獨派信任的背景之下，又能站穩獨派代言人的角色。與獨派及與民進黨政府的關係，讓蔡英文不得不受到牽制。

理念相近國家

當然，以美國為首的國家狂打台灣牌，也確實害了蔡英文。畢竟，從國際關係出發，每個國家的舉動都是以國家利益為考慮，什麼民主同盟、東亞民主燈塔等讚語，只不過都是符合其利益的說詞。

特朗普（Donald Trump）主政下的美國，雖通過許多友台法案，但實際效用仍未浮現。（AP）

然而，蔡英文由於與北京難以溝通，加上中美貿易戰的影響，只得選擇一面倒向美國，並試圖利用所謂「台美斷交以來關係最好的台美關係」，看看能否進入WHO等國際組織，甚至與美國建交。但事實證明，美國雖通過《台北法案》，盼以此保障台灣現有的外交關係，但談到台美建交，馬上以會破壞現狀給了民進黨根軟釘子。再明顯不過的利益至上，也只有一面倒向美國的蔡英文能夠無條件接納。

其實，蔡英文並非沒有機會緩和兩岸的僵局，在其連任成功或是新冠疫情爆發後，對她、對台灣來說都是不錯的契機。然而，受制於前述四項因素，蔡英文不但讓人道考慮的「小明計劃」腰斬，也只能繼續高舉反中抗中的大旗。長此以往，對台灣孰優孰劣，解鈴還須繫鈴人，蔡英文必須好好深思。