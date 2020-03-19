【新冠肺炎】深圳廣州歸入「低風險」　官方分級低估疫情？

3月16日，就新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，廣東省發布風險等級分區分級的最新名單。截至15日24時，省內有8個地區被列入為「中風險」，其餘地區則為「低風險」。以縣市區為單位，該風險評級牽涉公私機構的運作安排，風險愈高限制愈多，而離鄉居民如來自中高風險地區，有可能要在異地履行14天隔離令。

「中風險」惠州兩星期「零增長」

廣東的風險分級一出，最多網民質疑的是，為甚麼廣州和深圳都各只有1區被列為「中風險」？因為從傳媒報道所見，他們得出的印象是境外輸入病例佔大多數，而廣深兩地作為交通樞紐，過去一兩星期都出現「病例倒灌」的現象，雖然數目不多，但就引起公眾關注，擔心會引發第二波疫情。

可是在一片要求政府加強入境管制的呼聲中，也有相較微弱的聲音表示，他們看不懂這個分級標準。首先是廣深兩地的風險分級是否太低，其次是個別地區的風險分級是否太高。

深圳市福田區被列入疫情中風險地區。（視覺中國）

相比廣深累計數百宗確診病例，惠州市累計只得62宗，而過去14日亦錄得「零增長」，然而在16日公布的風險分級，其6個轄區當中有5個被列為「中風險」。佛山市累計僅85宗確診病例，而14天內亦只錄得1宗輸入個案，但竟然5個轄區中有4個均被列為「中風險」。

廣深輸入病例個位數字增長

至於深圳，由3月1日至15日，兩星期內增加了5宗確診病例，全部為輸入個案，分類上歸入「其他」一項，總數則於15日累計至423宗病例，除了南山區為「中風險」，其餘均為「低風險」。

同一時段內，廣州增加了2宗確診病例，其中1宗為輸入個案，總計348宗，該市有10個轄區為「低風險」，錄得1宗本地個案的越秀區則為「中風險」。

由此可見，不論是被質疑「低估風險」的廣州和深圳，抑或是被指「高估風險」的惠州和佛山，兩星期內病例增長是0至5宗，兼且大部份是輸入病例，所以如果以官方數字作準，其實全省均列為「低風險」亦很合理，反而是惠州和佛山之類列子令人好奇，未知「中風險」的標準何在。

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數據作準有「高估」也有「低估」

在廣東省衛健委官網，只找到其轉載「南方網」2月18日報道：「全省以縣（市、區）為單元劃分防控區，並根據疫情現狀及發展態勢，按照近14天新增報告確診病例數、近14天新增報告本地感染確診病例數、近14天是否發生本地暴發疫情等標準，分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級共四個等級。」

上述文件仍沿用4級制，與現行3級制有異，似乎不能作準。另據官方「新華網」3月13日報道，國務院推出了一份風險評級的《指導意見》，現已應用於湖北省，其「以縣市區為單位」制定標準如下：

低風險地區：無確診病例或連續14天無新增確診病例； 中風險地區：14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情； 高風險地區：累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生。

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根據兩市衛健局官網紀錄，惠州和佛山似從未交代市內病例分布，總數則一向由廣東省衛健委公布，但以其病例之少及14天內「零增長」，各自僅「足夠」1個轄區集中超過50宗病例以達「中風險」標準，然而按現時風險評級，兩地幾乎全市都被歸入「中風險」。

若果按國務院的嚴格標準，「累計確診病例超過50例」就要列作「中風險」，那麼至15日，除南山區（87）以外，深圳福田區（83）、龍崗區（71）和寶安區（62）都會是「中風險」；廣州則有白雲區（74）和海珠區（66）會是「中風險」，越秀區（36）則由於「14天內有新增確診病例」而上榜。

落差源於自定標準或「無症狀病例」？

2月25日，國務院代表在記者會表明，低中高風險分區等級根據疫情變化隨時調整，由省級政府分析研判，所以上述落差有可能源於廣東省有自己的地方標準。不過省方一則未如國務院所言般調整後「對外公布」，官方數據和官方分類的落差亦頗為可觀。

官方統計所呈現的風險程度，與官方風險分類不一致，有看來是「低估了的」廣深轄區，也有看來是「高估了的」佛山和惠州。有網民就懷疑風險分級不簡單：「肯定依據的（是）內部數據，其中一個數據核酸檢測陽性但無症狀（，）按照國家規定是不計入確診名單的。」這種講法暫時只是坊間猜測而已。

按國家衛健委《防控方案》指引，「無症狀病例」並不列入「確診病例」，也毋須對外公布，而於3月至少有安徽合肥（1）、浙江杭州（1）、黑龍江勃利（1）和湖南岳陽（5）選擇公布「無症狀病例」。其中合肥捲入爭議，官方所公布的「無症狀」患者被指實則有發燒症狀，應該歸入「確診病例」。

至於廣東省，微博上說深圳有疑似瞞報事件的帖子止於一兩個，又英國《金融時報》於2月24日報道，有匿名醫護聲稱看到比官方數據為多的「病毒個案」，但即使內容屬實，也未提及病例類別，不排除是毋須通報的「無症狀病例」。