【觀察】台灣新冠疫情陡升　北京應該採取主動

台灣中央流行疫情指揮中心3月19日宣布，台灣的2019年新型冠狀病毒肺炎確診病例來到108例，同時宣布「北部某高中出現兩例確診，全校停課至下週五（3月27日）」；蔡英文在疫情指揮中心宣布前在台灣總統府發表談話，呼籲台灣團結抗疫、不要歧視確診者以及不要恐慌、不要囤積及炒作民生物資。

台灣新冠肺炎疫情邁向新的轉折，人民搶購民生物資將架上貨物一掃而空。（中央社）

蔡英文的談話明顯是早於疫情指揮中心宣布一所高中停課「壞消息」前的「超前部署」。因為引發疫情中心做出「停課」決定的第103例本土感染病例，是早前與家人前往希臘旅遊，3月5日返台，13日就診、15日才確診的第59例高中生的同班同學，令人更為畏懼的，第59例高中生返台後到就診前有長達一週「潛伏期」並無症狀，並且頻繁參加團體活動。

眾所皆知，新冠肺炎病毒最大的威脅在於「無症狀感染」，第59例無疑是台灣防疫人員最大的惡夢，第103例則是「惡夢成真」，「高中停課」引發龐大的疫調、篩檢及民眾恐慌等「骨牌效應」難以預估。

簡言之，蔡英文政府先前以台灣優越的地理位置及「抗中、仇中」意識型態築起的防疫高牆，以及疫情中心指揮官陳時中認為的「運氣好」已經用完了，「高中停課」帶給台灣人民的恐懼真實而且巨大，而且台灣目前已經限制「境外人流」入台，形同「鎖台」，持平而論，現在開始才是新冠肺炎病毒給蔡英文政府的真正考驗。

13日，台灣民眾在藥局排隊購買。（中央社）

然而，「壞消息」還不只一個。台灣外交部3月18日才宣布與美國在台協會（AIT）共同簽署《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，並宣布台灣每週將贈美國10萬個醫療用口罩，美國則保留30萬件防護衣原料給台灣以示「互惠」；許多在歐美留學的台灣學生急欲找機票返台，台灣疫情指揮中心卻無視亞裔在歐美地區處境艱難，呼籲他們不要返台「儘量留在當地」。

這些「壞消息」讓台灣人民對蔡英文政府的「防疫成績」開始有另一個視角。一是蔡英文政府宣稱台灣對抗新冠肺炎成績有目共睹，且總能理直氣壯的以「4個要件」說明台灣的新冠肺炎疫情還沒進入「小區散播」階段，堅稱只是「小區零星感染」，倏忽就宣布有上千人就讀的高中全面停課，反差如此之大，台灣人受到的衝擊可想而知。

其二，蔡英文政府早在1月底就宣布禁止口罩出口，所持理由就是為了儲備抗疫物資，蔡英文前一陣子更親自前往防護衣工廠視察，強調「原料、機器皆台灣生產，戰略物資可以自己掌握」，2個月過去了，台灣新冠肺炎疫情控制遭逢新的挑戰，民眾卻還是隻能一週買3片口罩，卻聲稱口罩足夠「不能獨善其身」，今、昔相比下的雙重標準，如何讓人信服？

蔡英文發表談話，呼籲台灣人民團結對抗新冠肺炎疫情，不要恐慌、不要囤積民生物資。（中央社）

再者，呼籲台灣在歐美的留學生「儘量留在當地」，則是無視歐美地區因為疫情高漲導致防疫物資缺乏，「東方臉孔」處境尤為艱難，「留在當地」背後的意思就是「各安天命」，命運甚至比當時被迫滯留在大陸武漢、湖北的台灣人更加難測。

蔡英文呼籲台灣人要團結，不要歧視確診者，不要恐慌，不要囤積民生物資，要配合疫情指揮中心指揮，實情就是台灣的新冠肺炎確診病例在短短數天就上升一倍，台灣人民開始對蔡英文政府的「好成績」開始產生懷疑，甚至已開始有搶購民生物資的情形出現，但因為新冠肺炎病毒的「無症狀感染」特性，一旦開始小區傳播，疫情中心能做的恐怕相當有限。

台灣研究兩岸關係的知名學者、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山曾慨歎，在大陸武漢、湖北省疫情正盛時，蔡英文反而禁止口罩出口、限制大陸地區（含香港、澳門）人員往來，錯失向大陸人民表達善意的好時機。

19日，新北市一家大賣場內滿是採購民眾。（中央社）

而今，大陸國家衛健委於3月19日宣布湖北武漢已無新增新冠肺炎確診病例，迎來抗疫作戰新階段，北京也早已轉身向全世界「疫區」外銷、外援防疫物資，在台灣新冠肺炎疫情陡升的當下，北京更應主動對台灣人民表達善意。

至於蔡英文政府及台灣網絡輿論是否會視中共的善意為「黃鼠狼」或「木馬屠城」，甚至重彈「先撤飛彈」、「機艦不要繞台」等舊調則不應該列入考慮，因為，台灣人民自有公斷。