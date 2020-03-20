龔正調任上海仕途向好　料牽動新一輪人事調整

中共高層料掀新一輪人事調整。中國官方3月19日宣布，山東省長龔正調任上海市委副書記，如無意外，他將接任上海市長。與此同時傳出的消息稱，河北省委副書記趙一德將接任山東省長，有待官方證實。

3月17日下午，支援湖北的338位山東醫護人員平安回到濟南。山東省委書記劉家義、時任省長龔正（右一）到機場迎接。（網上圖片）

據《明報》3月20日報道稱，上述人事任免有幾點特別之處，中央的重要人事任免，一般都要經每月一次的中央政治局會議討論決定，但本月的政治局會議尚未召開，倒是前日召開的政治局常委會議「討論了其他事項」，這意味着今後討論由局委會轉到常委會，由25人變成7人討論，人事權進一步集中。

值得注意的是，在龔正的任命消息中，有「中共中央批准」一詞。分析表示，這一用語多用於一地內部官員晉升或調動，因為這意味着該地方首腦向中央建議而獲中央批准；而跨省區的高官調動，多用「中共中央決定」，即由中央凌駕兩個地方的黨委政府決定的。

評論表示，今次龔正由山東跨省到上海，到底是山東省委向中央舉薦的，還是上海市委向中央要求的，尚不得而知。但現任上海市委書記李強身為政治局委員，又曾做過浙江省長，與龔正在浙共事7年，由他向北京點名要人的可能性較大。

山東省長龔正調任上海市委副書記，懸缺月餘的上海市長人選也呼之欲出。（網上圖片）

今年60歲的龔正是江蘇蘇州人，1978年考入北京對外貿易學院海關管理專業；畢業後分配至海關總署，其後仕途分成兩部分，2008年前在海關係統深耕26年，任職海關總署以及天津、深圳海關；2008年後「由線轉面」，任職浙、魯、滬三個東部經濟強省。

此外，龔正也被認為是中國前總理朱鎔基之後30年來上海首名由外地空降的市長，他之前的應勇、楊雄、韓正、陳良宇、徐匡迪、黃菊等都是在上海本地提拔為市長。因此，龔正很大機會在兩年內接任上海市委書記，並躋身政治局。

與龔正同樣具有浙江經歷的趙一德是否接任山東省長一職，有待官方證實。今年55歲的趙一德是是土生土長的浙江干部，長期在浙江工作，曾任共青團浙江省委書記，溫州市委副書記、市長，衢州市委書記，省委常委、秘書長等職。2015年9月，趙一德出任省委常委、杭州市委書記，2018年3月趙一德調任河北省委副書記。若調任山東消息屬實，具有年齡優勢的趙一德仕途前景料更為廣闊。

2018年3月趙一德由浙江調任河北省委副書記。（網上圖片）

中共人事料掀新一輪調整，還有未經證實的消息稱，遼寧省長陳一軍將接替陳求發出任遼寧省委書記，貴州省長諶貽琴將接替孫志剛出任貴州省委書記。陳求發和孫志剛，都已超過65歲的正部級退休年齡。