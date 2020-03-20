【新冠肺炎】地方「彈性」評風險促復工　廣東分級標準最神秘

3月18日，中共政治局常委舉行會議，討論新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情和經濟影響，要求「各級黨委和政府要增強緊迫感」。 官媒《人民日報》（海外版）旗下公眾號「俠客島」於19日以此為引子，整理出各地如何評估疫情風險，以期達成中央擬定的政策目標：「主要是在恢復秩序、推動復工復產上，要求『努力把疫情造成的損失降到最低限度』。」

可是一旦脫離官方乾淨整齊的政策敘事，拿來對比地方疫情數據和政府文件，就可以稍為看到，前線官員實際是如何「有彈性地」執行政策，各地之間、央地之間對同一政策又有甚麼不同的解讀。

採用標準可從嚴也可從寬

首先就「風險分級標準」，俠客島指出國務院未公布《指導意見》全文，但根據個別地方報道，可以知道中央「以縣市區為單位」制定標準如下：

3月6日，貴州省貴安新區高端裝備製造產業園內一企業開工實況。（中新社）

低風險地區：無確診病例或連續14天無新增確診病例； 中風險地區：14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情； 高風險地區：累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生。

浙江於3月2日公布全省均為「低風險」，理由是「連續14天無新增確診病例」。可是如應用更嚴格的解讀，那麼即使兩星期「零增長」，但只要「累計確診超過50例」，轄區也可以被列為「中風險」，例如按廣東於16日所公布風險分級，深圳南山區（87）此前14天無新增病例，但仍歸入「中風險」類別。

以浙江溫州這個湖北以外的重災區為例，截至3月1日全省轉為低風險之時，該市（504）轄下鹿城區（68）、樂清市（170）和瑞安市（74）均錄得超過50宗累計病例，有條件被歸入「中風險地區」。

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中央鼓勵因地制宜免「一刀切」

「因地制宜」是復工政策的關鍵詞，而風險評級的「彈性」實屬中央容許甚至鼓勵，以免「一刀切」而另生弊端。2月25日，國務院代表在記者會表明，低中高風險分區等級根據疫情變化隨時調整，由省級政府分析研判，所以上述差異有可能源於「各處鄉村各處例」。

中央所容許的「彈性」更不止於此，如國家衛健委就表明，地方毋須公布「無症狀病例」。治療、隔離和追蹤如常行事，官員卻可選擇不公布數字，故此除了被指透明度不足，有國民亦質疑「無症狀」的定義，如安徽合肥公布1宗「無症狀病例」，就遭內媒引用涉事企業負責人的講法，指患者實則有發熱症狀。

至於「因地制宜」方針，應用在廣東省卻出現難以理解的情況，就其風險分級而言，說是自訂標準，省內從嚴或從寬都沒有統一做法，說是根據包括「無症狀病例」的疫情暗帳作決策，又僅屬於坊間猜測。

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廣東數據與分級不吻合

就低估一面，廣州和深圳有兩三個轄區應用較寬鬆的「解讀」，累計病例超過50宗亦列為「低風險」，然而上述南山區卻是從嚴列為「中風險」；就高估一面，惠州全市只得62宗病例，兩星期「零增長」，但就幾乎所有轄區都被列為「中風險」，佛山亦是同樣情形，「低風險」官方數據與「中風險」官方分級不一致。

另一方面，有沒有正式文件都好，針對來自湖北的外地人員，不少地方一早已推行14天隔離令，但現時由於湖北各地已歸入「低風險地區」，相關措施可能會違反中央指示。俠客島即提到，中共政治局常委會議表明：「（各地就）低風險地區之間的人員和貨物流動……不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。」

在會議早一天，廣東的復工指引依然實行「湖北隔離令」，不排除之後會跟從領導人指示而變更做法。不過一如2月10日各地陸續復工以來所見，前線幹部通常「兩條腿走路」，擅於在防疫和復工兩項指令間遊走，更樂於運用執行政策時的「彈性空間」。