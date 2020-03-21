【新冠肺炎】人民日報：加快建立「與防疫相適應的經濟社會秩序」

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情向好，官媒《人民日報》周六（21日）刊文稱，中國要加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業復工復產。

3月19日，在新疆昌吉市，速遞公司的工作人員在工作。（新華社）

文章稱，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢不斷鞏固和拓展。但全球疫情快速擴散蔓延，可能嚴重衝擊世界經濟，使中國發展面臨的風險挑戰明顯上升。受國內外多重因素影響，當前中國經濟下行壓力持續加大。

文章指出，要統籌推進疫情防控和經濟社會發展，必須加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環。要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復。所轄縣區均為低風險的省份，全面恢復正常生產生活秩序，對人員和貨物流動，必要的健康證明做到全國互認，不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。

文章進一步指，除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。

文章又指，要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措，兼顧疫情防控和對外經貿合作，在落實防疫措施前提下為商務人員往來提供便利，保持國際供應鏈暢通，創新招商引資、展會服務等模式，保障各類經貿活動正常開展。同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，需要各地企事業從各自實際出發，周全考慮、周密安排。

（人民日報）