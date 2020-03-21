【新冠肺炎】武漢何時解封？　專家：至少需要全市達到「低風險」

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情已蔓延至全球多個國家，但自1月23日起就已採取「封城」措施的武漢，已連續3天沒有新增本土病例。對於武漢全市何時解封，國家衛健委前方工作組防控組專家吳浩表示，至少需要全市達到低風險。據了解，湖北省19日更新了市縣疫情風險等級，武漢為唯一一個高風險市縣，湖北無中風險市縣。

國家衛健委前方工作組防控組專家吳浩。（網上圖片）

吳浩接受央視專訪時說，周四（19日）開始，武漢市允許無疫情小區居民分批、分時段、分樓幢，在小區內進行非聚集性個人活動；但如果要讓全市都可活動，需要整個市成為低風險區。「隨着無疫情小區的推進，如果全市都能達到無疫情小區，大家相對自由活動的空間會更大。」

或有感染者潛伏在社區

至於一旦再出現1宗或2宗新增病例，武漢是否已做好預案？吳浩表示，可能有一些病例在社區，因為有一部份無症狀感染者，或潛伏期較長的患者，因此一定要尊重科學，在這方面做好相關預案。一旦出現要及時發現，及時控制傳染源，把密切接觸者及時隔離，不產生第3代病例；一定要把「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）措施落實到位，儘早發現傳染源，要不斷進行演練和發現，也希望居民能夠理解。

至於武漢新增確診病例「清零」前，連續5天都是在門診發現確診患者，他表示，這提醒社區防控仍不能放鬆，新冠病毒最大的特點就是有無症狀感染者，這種病人可能在社區還沒有完全被排查出來。下一步要加大進一步的排查、宣傳相關的知識和普及相關的知識理念，讓民眾自我參與到管理和早發現中，從而使病例儘早發現，儘早隔離。

（央視）