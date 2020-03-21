【觀察】經香港返內地「避疫」客流不斷　陸港需更細密安排

世界範圍內新型冠狀病毒肺炎疫情加劇，連日來，無論內地還是香港，境外輸入型病例數量均大幅上升。為應對疫情，本港自19日起擴大檢疫措施，所有從外地抵港人士，均需接受14天強制檢疫；簽證條件不足14天者會被拒入境，包括只可逗留7天的中國護照持有人。

香港機場原有的免入境跨境服務，早前因應疫情已停止，因此，這也意味著，持有中國護照抵達香港的內地人員，除在香港機場再次坐飛機回內地之外，沒有其他辦法回內地。

19日有約200多名從歐洲抵港的內地旅客包括一批留學生，在香港機場不滿被拒入境，在轉機大堂靜坐抗議，要求安排到深圳。（網絡圖片）

不過，在19日實施檢疫令當日，有200多名從歐洲抵港的內地旅客，包括留學生，不滿被拒入境，發起抗議。此後，他們獲機管局安排五架專車，直送深圳灣口岸。

雖然此次事件或可就此解決，但經由香港返回內地的旅客數量眾多，對於許多廣東乃至其他省份民眾而言，乘坐國際航班飛抵香港後再轉往內地已是出行習慣，至今仍滯留海外的廣東居民可能也已經有人購買好飛來香港的機票，那麼，未來若再發生類似狀況，香港是否還要依此類「特殊安排」處理？若每次都 「特殊安排」，則香港新檢疫措施即無意義，而若任由其滯留機場，恐怕亦會造成機場壓力，增大感染風險。

應該注意到，隨著歐洲及北美等地疫情爆發，海外華人社群感染機率大增，而隨著近期華人華僑紛紛回中國內地「避疫」，作為重要中轉地的香港則持續不斷迎來歸國華人華僑，這其中，又確實有部分人士已經遭到感染：據廣東省衛健委發布的數據，3月20日深圳境外輸入病例4例，均由境外飛往香港，再由香港入境深圳；而此前19日，深圳新增5例新冠肺炎確診病例，4例是從外國抵達香港後經深圳灣口岸入境深圳；另據成都衛健委消息，一名留學生17日自倫敦乘坐國泰CX252次航班到達香港，翌日乘KA820次航班抵達成都，最終在20日確診。

深圳灣口岸的旅客。（中新社）

這一部分被感染人士，雖然最終目的地並非香港，卻會在香港機場停留，會轉化為香港的防疫壓力，亦會對最終目的地的內地省市防疫帶來衝擊。如何應對、化解這些壓力和衝擊，是香港和內地都需要面對的問題。

據深圳自媒體消息，早前有深圳留學生的家長們呼籲深圳政府出面，和香港商討可否打開至蛇口的關口，方便深圳留學生回深圳隔離，又或是直接派車在香港機場接應留學生，以助其順利回家。

是否需要為前往深圳旅客開啟關口或客運專線，又或者何時可以開啟，這需要依據疫情情況和時機進行探討，不過，在當前疫情下，為這些人士進行更妥善的返鄉安排，香港和內地溝通協作就顯得極有必要。

從另一角度考慮，如果香港和廣東乃至整個內地能夠謀劃長遠，從制度角度加強兩地合作應對特殊狀況的能力，對日後發展亦將有所助益。