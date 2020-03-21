【新冠肺炎】內地疫情轉好　胡錫進：反對嘲弄歐美國家和自我膨脹

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，歐美國家確診病例連日急增，疫情嚴峻。與此同時，中國內地疫情形勢好轉，連續三日沒有本土新增病例。有網民嘲笑歐美等國家不懂「抄中國作業」，甚至編造國外疫情失控的假消息。對此，《環球時報》總編輯胡錫進周六（21日）在微博發文表示，應理解不同國情的國家以不同方式抗疫，並指用幸災樂禍的語言代替對遇難者的同情鼓勵是人性的低限。

中國志願專家組抵達意大利。（中國駐意大利大使館）

胡錫進指出，互聯網上長期有一種民族主義盲目自大的輿論傾向，每遇特殊關頭就會被強化。「在不喜歡我們或者與我們較勁的一些力量倒霉的時候，這種情緒更會尋求盡情釋放的逞舌之快。」而且前段時間中國抗疫最艱苦的時候，美國一方看熱鬧、說風涼話。特朗普、蓬佩奧等美國政治人物反復說「中國病毒」，刺激了一些網民。

但他認為，無論什麼國家這個時候遭難，嘲弄它們在道義上都是站不住腳的。用挖苦、幸災樂禍的語言代替對遇難者的同情、鼓勵，秀的是人性的低限。「看到其他國家以不同方式抗疫，我們的主流態度是理解那些國家不同的國情，主張相互尊重，團結抗疫。哪種抗疫的綜合效果好，還需讓時間做出證明。」

胡錫進還說，不應把中國社交媒體上述不友好的聲音當成「中國人民」的態度。所有國家的民間輿論場都有民粹主義的不良情緒，互聯網更是這種情緒誇張表演的地方。任何國家都不能把別國互聯網上嬉笑怒駡的一些帖子當成那個國家對外態度，既是誤讀也會造成誤導。

他最後強調，中國接下來還有防止疫情從境外輸入和全面復工復產兩項重大考驗，根本沒有在疫情剛剛得到控制就自鳴得意的資本，而是應該保持謹慎、低調，和世界一起來抗擊疫情。

（環球網）