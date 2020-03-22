【觀察】上海新市長人選鎖定 　浙江儲備軍再崛起

3月19日，原山東省長龔正南下上海，被任命為中共上海市委副書記。隨即他以上海市政府黨組書記身份亮相20日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組，由此鎖定上海灘「二號人物」地位。上海在中共政壇地位非同一般，2月份原上海市長應勇轉任湖北省委書記「救火」，因此上海市長一職空缺月餘，令中共頗費考量。為什麼是龔正？這位從山東南下的官僚有何背景呢？

原山東省長龔正調任上海市委副書記。（網上圖片）

1960年出生的龔正是江蘇蘇州人，其在此次履新之前曾先後在中國海關係統、浙江、山東任職。尤其是2008年至2015年在浙江履職的經歷，儘管任期並不長，卻成為其得以入滬的重要資歷。

其實並非有意抬高龔正的浙江經歷，而是上海市長的任用規律如此。此番，龔正入滬已經算是一個非常規的人事任命。就在官宣龔正南下之時，有消息稱，現任河北省委副書記趙一德或將接任龔正出任山東省長一職。

巧合的是，兩人曾是浙江的舊相識。1965年出生的趙一德是浙江温嶺人，在2018年3年調任河北之前，仕途一直在浙江，2015年起出任中共杭州市委書記之時正是補龔正的空缺。儘管此前二人已經位列一方諸侯，但是從此番的人事調整，才更令人格外注意原來曾經的浙江儲備軍已經成為當今中共政壇的主力軍。

有消息稱，現任河北省委副書記趙一德或將接任龔正出任山東省長一職。（網上圖片）

熟悉中共人事的觀察者應該知道，曾主政浙江的習近平成為中共「一號人物」之後，提拔重用了很多浙江舊部，從其軍隊大秘鍾紹軍到現如今的重慶市委書記陳敏爾，北京市委書記蔡奇，乃至剛剛「救火」湖北的應勇，同一時間調入港澳辦的夏寶龍，掌管龐大中宣的黃坤明，中共政法委秘書長陳一新等等。可以說，今天在中共政壇身居要職的這一批浙江官員已經成為習近平人事網絡中舉足輕重的人物。因此，外界也一直以與習近平的關係來看待這一批浙江官員群體。

但是龔正與趙一德又與黃坤明那一代的浙江派有所不同，且不說在習近平主政浙江之時，趙一德還在浙江共青團系統，龔正在浙江甚至都沒有與習近平共事的經歷，但即使如此，其浙江經歷也足以引起人們的注意。雖然他們都與習本人沒有直接的交集，但是習對浙這一曾經的主政地應該依然熟悉。龔正當年就任中共杭州市委書記一職正是接替其前任奉詔入京掌管中宣的黃坤明。其次，這些浙江派雖然也會輾轉多個地方任職，但並不是一盤散沙，2015年時任浙江省委書記夏寶龍即提出「浙江鐵軍」的呼號，稱要打造一支政治上講忠誠的鐵軍來。政治上忠誠，這是習最為看重的一點。

曾經的浙江儲備軍已經成為當今中共政壇的主力軍。（資料圖片）

再加上從浙江出來的官員，他們長期浸染在中國經濟發達的南方省份，頭腦靈活，有發展經濟的經驗與廣泛的人脈資源。因此，浙江派的官員群像在中共政壇就更為鮮明。而事實上，新一代浙江派在中共政壇的崛起還遠不止這二位。

從南到北，現任浙江省委書記車俊、上海市委書記李強、江蘇省委副書記任振鶴、陝西省委書記胡和平、遼寧省長唐一軍乃至黑龍江副省長王永康等等，十八大後的浙江省委們現如今已經遍布中共政壇，成為掌管一方的主官。